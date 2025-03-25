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住社宅、領補貼的租屋族別錯過！ 每年18萬元房租可抵稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
租屋族報稅前可別漏掉自己抵稅權益。圖／AI生成
租屋族報稅前可別漏掉自己抵稅權益。圖／AI生成

5月報稅季即將來臨，租屋族要特別留意抵稅新制變動，才能幫自己省荷包！國家住都中心提醒，房租支出將從原本的「列舉扣除額」改為「特別扣除額」，最高可達每年18萬元，比過去的12萬元大幅提升，幫助租屋族減輕經濟負擔。

房租支出改為特別扣除額後，租屋族不需與其他項目合計計算，也不受限於是否選擇列舉扣除，這表示即使使用標準扣除額的納稅人，也能單獨申報房租抵稅，進一步擴大適用範圍。

國家住都中心提醒，所有租屋族，包括住在社會住宅（直接興建或包租代管）、以及有申請租金補貼的房客，都能申報租金抵稅，記得把握這項新優惠。

除了房客受惠之外，政府也鼓勵房東加入社會住宅包租代管計畫，成為「公益出租人」，可享有多項稅賦優惠，包括每間房屋每月可享1萬5,000元的租金所得免稅額度，超過部分還能再扣除60%的必要費用；此外，房屋稅和地價稅也有減徵優惠，政府還提供公證費、保險費及修繕費的補助，讓房東出租更有保障。

截至今年2月底，包租代管社會住宅的有效契約數已達8萬6,341戶。國家住都中心呼籲，房東都能加入該計畫，不僅能享有稅務優惠，還能由專業租賃業者協助管理租賃事宜，確保房東與房客雙方的權益。

房東 租屋 租金補貼

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