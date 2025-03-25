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囤房稅2.0打房變相懲罰？台中10.8萬「自住」戶繳重稅

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市市區景觀。記者趙容萱／攝影
台中市市區景觀。記者趙容萱／攝影

囤房稅2.0今年5月首度開徵，台中市還有10.8萬「自住戶」還沒有設籍，因此要繳3.2倍至4.8倍重稅。已離異的鄭姓婦人說，政府打房沒打到炒房族，反而是像她只在西屯買1戶自購房的自住客，卻為了漁保身分，被迫繳重稅，成另類受害者，相當不公平。

台中市地方稅務局表示，台中市原自住房屋未設戶籍計18.5萬人，截至3月25日，已有7.7萬人完成戶籍登記，尚有10.8萬人未設戶籍，占比58.4%，據了解除無法或不願意遷戶籍，也有許多人選擇改申請作公益出租使用等，亦可以享優惠稅率。

5旬的鄭姓婦人說，她只擁有在台中市西屯區1戶住宅，一直都住在西屯的房子內，十多年前她與丈夫離異後，丈夫和小孩遷往他處，她也因為加入漁保，將戶口遷回娘家彰化，這十多年來，雖西屯的住家戶籍內沒人，但房屋稅一直以自住房屋課稅。

鄭姓婦人指出，房屋稅新制囤房稅2.0，新增自住房屋需「辦竣戶籍登記」要件，以她來說，也就是要把戶口遷回西屯才算自住，否則將被依非自住住宅家用稅率課徵，但因為她加入漁保多年，若遷戶口，勢必要放棄漁保資格，最後她考量還是放棄入戶籍，選擇被課非自住住宅家用稅率。

台中市 戶籍 房屋

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