車主注意！2025年牌照稅4月起開徵 逾期最高加罰10%

2025年度使用牌照稅將於4月1日正式開徵，繳納期限至4月30日止。台中市地方稅務局局長沈政安25日提醒，請所有車輛所有人或使用人務必在期限內完成繳納，以免產生滯納金。

牌照稅開徵宣導記者會上，沈政安表示，使用牌照稅的課徵對象分為自用車與營業用車，自用車的課徵期間為1月1日至12月31日，而營業用車則分為兩期，上期為1月1日至6月30日，繳納期間與自用車相同，均為4月1日至4月30日。

據財政部統計，2025年全國應課徵車輛數為841萬5,886輛，總稅額約665億8,519萬元。相較於2024年，車輛數增加18萬4,187輛，稅收增長4億4,264萬元，分別成長2.2%與0.7%。

部分車輛可免徵牌照稅，主要包含身心障礙者車輛、電動車、計程車、離島居民車輛及社會福利車輛。其中，身心障礙者車輛的免稅占比約六成、電動車則佔23.7%，佔居前兩名。

沈政安指出，自從2021年電動車免稅政策實施以來，免稅車輛數從原本的319輛大幅增加至2025年2月底的9萬7,000多輛，成長超過300倍，免徵稅額達25億320萬元。

沈政安提醒，納稅人可透過多元管道繳納牌照稅，包括金融機構或金融機構，要特別留意的是郵局不代收、ATM、晶片金融卡、信用卡、活期帳戶轉帳或長期約定扣款，最推薦長期約定扣款方式繳納，但要記得在開徵前兩個月內設定。

沈政安強調，民眾若未能在4月30日前完成繳納，將依規定加徵滯納金，每逾期3日將加徵1%，最高可達10%，以2025年為例，若5月4日至6日仍未繳納，將加徵1%滯納金，之後依此類推，若經查獲逾期未繳，除了需補繳稅款，還會被處以應納稅額一倍以下的罰鍰。

對於未收到或遺失稅單的納稅人，沈政安建議，可透過財政部稅務入口網站、超商多媒體機台或各地稅務局臨櫃補單繳納。

若車輛長期不使用，沈政安說，車主應向監理機關申請停駛，若車輛永久不使用則要辦理報廢，以避免持續被課徵牌照稅。