中小企業必懂報稅秘訣！ KPMG曝這招最高減稅200%

2024年度營利事業所得稅的申報即將開始，今年的申報表相比往年有一個重大變動，新增「中小企業增僱及加薪費用加成減除」的租稅優惠專區。KPMG安侯建業稅務部執業會計師黃彥賓提醒，優惠取消了過去經濟景氣指數需達一定條件及增資達一定金額以上的門檻，使其成為常態性優惠，企業自2024年度起即可適用，申報期限至2033年底。

企業若要享有增僱及加薪的租稅優惠，首先須符合中小企業的資格。黃彥賓解釋，判斷是否為中小企業的標準並非營業額，而是以實收資本額或經常雇用員工數為依據，只要實收資本額在新台幣1億元以下，或經常雇用員工數未滿200人，且企業的組織型態為公司或有限合夥事業，就符合申請資格。

黃彥賓指出，若符合資格，中小企業可針對增僱員工或加薪的薪資費用，在課稅所得中進行加成減除，以增僱員工為例，若企業因增僱支付薪資100萬元，可在所得額中減除200萬元，而加薪薪資費用則可減除175%。

關於增僱員工的條件，黃彥賓說明，適用對象為24歲以下或65歲以上的基層員工，其中24歲以下者須為全職員工，而65歲以上則可為全職或兼職員工；所有適用員工皆須簽訂不定期聘僱契約，不得使用短期合約。

黃彥賓還說，此外，基層員工的薪資標準須符合月薪低於6萬3,000元，日薪低於3,152元，或時薪低於394元的條件，且當年度增僱的本國籍基層員工須達2人以上，而聘僱外籍員工則不符合增僱定義，而增僱員工的薪資須高於基本工資，即每月2萬7,470元以上。

至於加薪的條件，黃彥賓說明適用對象為本國籍全職或兼職的基層員工，不包含外籍員工，且皆須簽訂不定期聘僱契約，企業當年度的平均薪資水準須高於前一年，而因最低工資調漲而增加的薪資部分，則不得納入加成減除範圍，僅能針對其他部分適用。

黃彥賓提醒，雖然這項優惠能讓企業減少課稅所得，但僅能減除至課稅所得為零，若企業當年度的課稅所得為負數，則無法適用；此外，這些加成減除的薪資費用仍需計入營利事業基本所得額，並計算最低稅負。

黃彥賓說，中小企業在今年5月申報2024年度營所稅時，務必留意這些細節，以確保正確適用租稅優惠，達到最佳節稅效果。