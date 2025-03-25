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入選南投100碗…普里鹹油條商標遭拍賣 在地老店這樣說

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
行政執行署彰化分署訂4月1日舉辦「卦山法拍市集」，拍賣物包括入選評比南投100碗店家「普里鹹油條」所使用的商標權。圖／執行署彰化分署提供
行政執行署彰化分署訂4月1日舉辦「卦山法拍市集」，拍賣物包括入選評比南投100碗店家「普里鹹油條」所使用的商標權。圖／執行署彰化分署提供

行政執行署彰化分署將舉辦法拍市集，拍賣物中較特殊的是入選評比南投100碗店家「普里鹹油條」商標權。對此，同樣以販售鹹油條聞名的在地老店「清寶鹹油條」表示，早就做出口碑，不受影響；民眾也表示，當地人跟遊客都不會搞錯。

行政執行署彰化分署將於4月1日在竹山社寮社區活動中心舉辦「卦山法拍市集」，拍賣物涵蓋賓士、Land Rover等品牌車輛，還有生技公司股票，更特殊的是入選「南投100碗」美食評鑑獲2碗評價店家「普里鹹油條」所使用的商標權。

該分署指出，拍賣商標權在過去比較少見，主要是價值難以估算，不過埔里「普里鹹油條」曾入選評比南投100碗，而其業者積欠牌照稅、健保費等逾30萬元，又無存款可查扣，認為應該有拍賣價值，才決定拿來拍賣清償積欠的稅款。

而「鹹油條」是埔里在地知名美食，如今傳出有店家商標權遭拍賣，地方民眾雖訝異，但認為影響不大；同樣以販售鹹油條聞名，更在「南投100碗」拿下5碗奪冠，並入選「台灣500碗」的在地老店「埔里清寶鹹油條」也表示，不受影響。

埔里清寶鹹油條表示，鎮內各家鹹油條的品牌就是各自努力，他店事務也不便表示意見；而清寶在地經營近30年，早已打出口碑，與許多鄉親及遊客有共同回憶，因此不受影響，未來就是一樣繼續努力，維持品質做好生意。

在地民眾則表示，埔里鹹油條只是個統稱，就跟彰化肉圓、新竹米粉、台南牛肉湯等一樣，各自有自己的品牌，所以不會因為別間關門或有狀況就不吃，還是會去自己的愛店消費，而埔里清寶鹹油條的生意最好，當地人跟遊客也都不會搞錯。

「鹹油條」是埔里在地知名美食。報系資料照
「鹹油條」是埔里在地知名美食。報系資料照

南投 埔里 彰化

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