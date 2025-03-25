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房屋稅2.0新制上路！新北帶動4萬戶遷戶籍 有人怨：懲罰單身
房屋稅差別稅率2.0新制上路，新北市稅捐處統計至少有4萬戶因應政策調整，遷移戶籍以符合自住稅率的標準。擁有多屋的單身者又沒有直系親屬可以分散去設戶籍者，就只能選其中一戶課自住稅率，有人嘆是懲罰單身者。
單身擁多屋者，若沒有父母、配偶、子女及祖父母等直系親屬可幫忙設戶籍，除了自己設戶籍的那一間房子，其餘難適用較低的稅率。
新北市稅捐處副處長陳正輝表示，要設戶籍是參考地價稅自用住宅規定，讓房屋稅與地價稅自住規定趨於一致，房屋稅2.0除提高多屋者的房屋持有成本，也鼓勵持有多屋者釋出房屋到租屋市場增加供給，有落實居住正義的政策目的。
根據新規定，夫妻及未成年子女在全國持有3戶以內房屋者，若要享有1.0%或1.2%的自住稅率，須在今年3月24日前設立房屋戶籍，否則將被課徵3.2%至4.8%的非自住稅率，兩者稅率最大可相差四倍之多。
新北市房屋稅籍中，共有住家用房屋約156萬戶，其中原本依自住稅率課徵的戶數約141萬戶，經過設戶籍後，約122萬戶已完成設籍，占比達86%，經過稅捐處的調查與訪談，發現部分自住戶因各種因素未能設籍，主要原因包括單身、無其他直系親屬、子女就學、或領取補助等，這些都影響民眾遷戶籍意願。
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