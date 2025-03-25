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企業併購後股東該何時出場？勤業眾信揭密最佳策略

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師許嘉銘。業者提供
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師許嘉銘。業者提供

隨著企業為強化經營或調整策略，併購行為變得愈加普遍。對股東來說，選擇最佳出場時機和方式至關重要。除了在公司上市後出售持股，股東也可能選擇接受公司被併購來出場。專家提醒，不同的併購方式對股東的稅務影響不同，因此需要事先了解相關規定。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師許嘉銘說明，當台灣公司完成上市櫃後，股東出售股票所取得的對價會被視為證券交易所得。根據現行稅法，個人股東（不論是居住者或非居住者）以及非居住者法人股東皆可免稅。唯有居住者法人股東，需考慮所得基本稅額的影響。

許嘉銘指出，如果股東通過《企業併購法》進行股份轉換，並取得現金或其他公司股份，該所得仍屬證券交易所得，稅務處理與股票交易相同。然而，若公司尚未上市櫃，股東的稅務負擔會因身分別而有所不同，法人和個人股東的稅法適用有所差異。

若公司被合併而消失，股東所獲得的合併對價若高於原投資成本，則該所得會被認定為股利所得。許嘉銘分析，這會影響股東的課稅方式，本國法人股東可以免計入所得課稅，而非居住者法人及個人股東則需按21%扣繳稅款，除非可以適用租稅協定減少扣繳稅率。

許嘉銘進一步解釋，對於本國個人股東，他們可以選擇將股利所得併入綜合所得課稅或分離課稅，目前並無減免規定，不過，若被併購的公司符合某些條件，如成立未滿五年且未公開發行股票的新創公司，股東可選擇延後繳稅，分三年平均課稅，減少立即的稅負壓力。

許嘉銘提醒，股東在併購過程中可能會面臨證券交易所得或股利所得的課稅問題。由於每個情況下的稅務處理不同，股東應積極尋求專業協助，預先估算稅負，避免潛在風險，確保自身利益最大化。

併購 股東 股票

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