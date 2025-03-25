囤房稅2.0 政府打房遭質疑變相懲罰「出外人」被迫遷戶籍

囤房稅2.0將在5月首度開徵，新制規定自住房屋可享輕稅，但增訂「辦竣戶籍登記」要件，符合資格的納稅義務人須在昨天截止日前辦妥戶籍登記，否則將被依非自住住宅家用稅率課徵，最高為4.8％，最高4倍稅金，但也引來北漂「出外人」抱怨被迫遷戶籍。

財政部日前表示，針對113年6月30日以前已持有房屋，且房屋稅稅籍資料記載為自住房屋，納稅義務人本人、配偶或直系親屬尚未辦竣戶籍登記者，各地方稅稽徵機關寄發輔導通知書，今年3月24日以前辦竣戶籍登記，稽徵機關將依戶政資料逕行核定續按自住房屋稅率1.2%課徵房屋稅，若未在昨天前辦竣戶籍登記者，今年5月收到之114年期起房屋稅將改按非自住房屋稅率，法定稅率1.5％至4.8％課徵。

嘉義一名林姓男子婚後與妻子在嘉義買房定居，4年多前因工作北漂到新北，因受不了台北租房租金太昂貴，一間小套房每月就要繳1萬多元，夫妻精打細算，認為替房東貸房貸不如自己買間小房，咬牙拿出積蓄在公司附近買了一間小房，每月付房貸2萬多元，也方便自己辛苦打拚工作，回家有個溫暖窩居住。

林姓男子說，未料政府為了打房，他被迫還得把戶籍從嘉義遷到新北，此外，他繼承父母的祖厝在桃園，無直系親屬可遷戶籍，只能任由課較高額度的房屋稅，政府打房變相懲罰「出外人」，實在很無奈，求助無門。

另外，黃姓男子家鄉在台南，年輕時北上工作在台北結婚買房，但與妻子未育有子女，去年年邁父母過世，他繼承老家房子，被迫要戶籍遷回台南，問題是他的工作生活圈，選舉投票都在台北，這是哪門子的打房？根本打到艱苦的「出外人」，希望政府能考量小老百姓生計修改房屋稅，還給人民安寧日子。

黃男說，為了遷戶籍，還得向公司請假，奔波到戶政事務所及稅務機關申辦相關程序，連日來大排長龍人潮，令人叫苦連天，希望政府及立委能看到基層百姓的辛苦，修法改善，找出真正打房的利器，而不是來找碴。