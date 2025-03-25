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囤房稅2.0成公益房東推手？台中居全台之冠理由曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市房屋稅公益出租近4.3萬戶，居全台之冠。記者趙容萱／攝影
台中市房屋稅公益出租近4.3萬戶，居全台之冠。記者趙容萱／攝影

囤房稅2.0將於今年5月課徵，成公益出租人推手？台灣房屋統計，2023年全台房屋稅公益出租逾17.3萬戶，年增37.4％，其中，台中市高達近4.3萬戶，居全台之冠，年增66.3％，也是六都之最。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐說明，公益房東的增加主要透過兩大手段，一為「租金補貼」讓房東自動轉為公益出租人，另一個則是「囤房稅」促使房東主動申報，減輕稅負，因此2017年初住宅法修正案上路，公益出租人正式法制化並提供租稅優惠，此後政府也擴大辦理租金補貼，使公益房東數量逐年增加。

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，2023年全台逾17.3萬戶房屋稅公益出租減徵戶，年增37.4%，較上路首年2018年的4.3萬戶，成長逾2倍。集中在六都，又以台中市最多、近4.3萬戶；租金高、屋齡老的台北市，年增僅7％，成長速度為六都之末。

台灣房屋集團趨勢資深經理陳定中說，台中市公益出租房屋奪全台之冠，主要是台中近年重劃區推案熱絡，新取得使照的住宅宅數連五年拿下六都第一，市場供給多，加上新房子的房屋評定現值較高，連帶影響房屋稅金，因此在節稅考量下，新屋主成為公益房東的意願高。

此外，台中的租金行情比雙北便宜，大多數月租金都低於綜所稅的1.5萬元免稅額，因此房東成為公益出租人，所得全額免稅的機會大，也讓台中屋主成為公益房東的態度較其他都會積極。

陳定中指出，現今包租公的報稅觀念越漸成熟，當公益房東不僅免於被查稅、追稅的擔憂，稅負上包括地價稅、綜所稅也享有稅賦優惠，房屋稅更可適用1.2％優惠稅率，比起囤房稅2.0非自住房屋的2％至4.8％精省許多，既能賺租金還能省稅金，因此2023年底囤房稅2.0上路後，台中房東響應政策的情況更踴躍，預估後續公益出租房屋的戶數還會持續成長。

六都房屋稅公益出租房屋統計表。圖／台灣房屋提供
六都房屋稅公益出租房屋統計表。圖／台灣房屋提供

囤房稅 房東 租金補貼

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