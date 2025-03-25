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三產業無薪假 有薪資補貼

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

勞動部昨（24）日表示，今年3月至8月底，「橡膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」三產業勞工適用僱用安定措施，符合資格勞工在減班休息（俗稱無薪假）達30天以上可申請，每人每月最高可領8,700元。

勞動力發展署表示，今年公告辦理僱用安定措施自今年3月1日至8月31日止，期間與公司協議實施減班休息，可申領薪資補貼，降低薪資減損對勞工生計衝擊。

勞動部指出，觀察近期行業別受景氣影響情形及當前減班休息狀況，針對「橡膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」三行業公告今年辦理僱用安定措施。

勞動部表示，符合公告業別的受僱勞工，經勞雇雙方協商同意減班休息，且在公告辦理僱用安定措施期間內，減班休息期間達30日以上，並由地方勞工行政主管機關列冊通報，可於減班休息日每滿30日之次日起90日內提出申請。

勞動部 薪資 製造業

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