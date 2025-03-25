發票千萬獎 還有一人未領
今年1至2月期統一發票今（25）日開獎，財政部昨日提醒，去年11至12月期統一發票，1,000萬元特別獎還有一張未領，消費地點是在桃園市龜山區北方麵飯館，花費210元就中千萬；200萬特獎有四位中獎人尚未現身。
財政部提醒，11-12月期發票領獎期限為5月5日，民眾記得把握時間找出發票，並在期限前領取。
根據財政部公布的發票中獎清冊，扣除不符合規定的發票（如空白、作廢、金額不符或買受人為營業人等）後，共開出18張1,000萬元特別獎，15張200萬元特獎。
財政部表示，18張千萬發票中，只剩一位尚未領獎，是在桃園龜山北方麵飯館消費210元。200萬元特獎方面，15位中獎者還有四位未領，包括在新北市中和區全家便利商店花費45元買飲料、在桃園市萊爾富花費100元、在蝦皮購物平台消費399元，以及在宜家家居新莊分店花費275元購買食品。
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