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CFC 十年虧損扣除 有條件

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
受控外國企業（CFC）制度自2023年起實施，營利事業持有符合CFC定義的外國企業股份或資本額須認列投資收益，財政部南區國稅局提醒，企業應在所得稅結算申報期限內（即5月底前）提交財務報表，才能適用「前十年虧損扣除」。 聯合報系資料照
受控外國企業（CFC）制度自2023年起實施，營利事業持有符合CFC定義的外國企業股份或資本額須認列投資收益，財政部南區國稅局提醒，企業應在所得稅結算申報期限內（即5月底前）提交財務報表，才能適用「前十年虧損扣除」。 聯合報系資料照

受控外國企業（CFC）制度自2023年起實施，營利事業持有符合CFC定義的外國企業股份或資本額須認列投資收益，財政部南區國稅局提醒，企業應在所得稅結算申報期限內（即5月底前）提交財務報表，才能適用「前十年虧損扣除」。

南區國稅局說，為促進租稅公平，CFC盈餘需列入所得課稅，若CFC出現虧損，則符合CFC規定的企業可依照相關辦法計算並報備虧損，報備資料須包括由CFC所在國或地區、或台灣合格會計師所查核過的財報，或其他能證明報表真實性文件。

如未能按時提供，營利事業可在申報期限前向國稅局申請延期，最多延長六個月，且只能申請一次。國稅局提醒，如營利事業未能按時提交財報，或未依規定申請延期，CFC虧損將無法適用「前十年虧損扣除」。

舉例說，甲公司持有位於開曼群島A公司100%股權，A公司符合CFC條件，甲公司於2024年5月申報2023年CFC虧損600萬元時，未能提供會計師查核財報，也未提出延期申請，直到2024年10月才提交財報，依規定無法適用前十年虧損扣除。

另外針對個人持有CFC部分，安永家族辦公室副總張啓晉提醒，財政部去年1月、7月分別發布解釋令，對於持有CFC企業的高資產人士，若將股權交給境外信託公司進行傳承規劃，信託公司作為受託人，應向國稅局申報有關CFC的所得情況，並報告該年度CFC所得額。根據這些規定，信託公司需在2024年開始申報，國稅局收到信託公司申報資料後，將與所得申報交叉比對。

國稅局 財報

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