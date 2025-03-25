買賣黃金三樣態 課稅有別

近期黃金價格屢創新高，市場交易趨於熱絡，國稅局官員提醒，買賣黃金獲利千萬別忽略稅事，根據商品類型，課稅方式有所不同，共分為實體黃金、黃金存摺、黃金基金等三大常見樣態。

首先，若是交易實體黃金，國稅局官員解釋，民眾透過銀樓進行黃金買賣時，屬於一般商品交易，因此所得將視為「一時貿易所得」，應依賣價6%計入所得額，例如，出售黃金所得1,000元，應計入60元作為所得，並適用個人綜合所得稅率5%至40%。

官員進一步指出，通常稅局較難掌握個人取得黃金成本，若納稅人無法提供取得成本證明，則預設依一時貿易所得計算；不過若納稅人能提出購買證明或成本憑證，則可申報收入減去成本後的實際所得。

官員強調，若民眾將黃金賣給銀行或銀樓，相關交易資料將通報國稅局，千萬別誤以為黃金交易免課稅。

第二，黃金存摺與黃金撲滿，官員表示，這類交易型態屬於「財產交易所得」，一般由銀行代為買賣，交易紀錄完整，買賣價差即為所得或損失，若前幾年交易產生虧損，可於三年內扣抵財產交易所得，以減少當年度應稅金額，相關交易資料由銀行提供，納稅人須依綜所稅規定申報，適用稅率同樣介於5%至40%。

第三種是黃金基金，則須依照投資標的區分境內、外所得。若屬於境內基金，基金註冊地在台灣，依《所得稅法》第4之1條，目前停徵證所稅，因此無須課徵綜所稅；若為境外黃金基金，屬海外財產交易所得，應納入個人基本所得額計算，若個人海外所得超過100萬元，需併入個人最低稅負計算，適用20%稅率，750萬以下免納入申報。

另外，若是公司從事黃金買賣，則適用所得稅法第24條，年度結算申報時，收入減去成本後的所得額，適用20%營所稅率，並於5月申報。

國稅局提醒，民眾進行黃金投資或買賣時，應留意適用稅制，並妥善保存交易紀錄，以確保正確申報，避免違反稅法規定。