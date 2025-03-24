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七宗國有地地上權今招標！捷運旁土地權利金破11億元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部外觀。圖／聯合報系資料照片
財政部外觀。圖／聯合報系資料照片

財政部國產署24日公告，今年首批七宗國有地招標設定地上權標的，將於5月5日開標，權利金底價新台幣44.8億元，包括五宗土地首次列標，其中又以台北市中山區住宅區土地權利金底價11.1億元，為最大亮點。另外，台中市、台南市兩宗土地亦重新招標。

國有財產署今天正式推出今年首批招標設定地上權標的，財政部國產署副署長李政宗表示，七宗分布在台中市四宗、台北市與台南市及澎湖縣各一宗，總面積達2.38公頃，權利金底價為新臺幣44億8,090萬餘元，地上權存續期為70年，年租金利率為3.5％，涵蓋住宅區、工業區及商業區。

首次列標的五宗土地中，三宗屬於住宅區，包括台北市中山區的土地面積達842坪、權利金底價11.1億元，地處松江路靜巷內，距離捷運松江南京站約200公尺，是難得的大面積標的；台中市南屯區的土地位於第13期市地重劃區，面積約410坪，土地形狀方正，權利金底價為9,171萬餘元；澎湖縣馬公市的土地273坪、權利金底價2,415萬餘元，鄰近馬公國小及澎湖縣政府，生活機能完善。

還有兩宗則是曾經列標的土地，李政宗指出，包括台中市干城商業區1,221坪土地，權利金近5億元，該區位於火車站商圈，發展成熟，區位優越；台南市東區平實營區商業區土地，面積接近1.2公頃，四面臨路，地形規整，是稀有的優質大面積標的，權利金底價約26.4億元。

李政宗補充，這些土地的市場反應良好，台中市干城商業區的土地在2023年3月已曾列標過，並顯示出8.3%的漲幅，而台南市平實園區的市價調幅則為0.11%。

另外，針對外界關心的指定長照產業地上權部分，李政宗透露，預期將推出六宗標的，並於4月舉辦招商說明會、6月公告標的。

國產署 地上權

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