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新北市房屋稅2.0新制上路 帶動4萬戶遷設戶籍

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
2024年7月起，新北市將正式實施房屋稅差別稅率2.0新制，根據新規定，夫妻及未成年子女在全國持有3戶以內房屋者，若要享有1.0%或1.2%的自住稅率，必須在2024年3月24日前設立房屋戶籍。記者陳正興／攝影
2024年7月起，新北市將正式實施房屋稅差別稅率2.0新制，根據新規定，夫妻及未成年子女在全國持有3戶以內房屋者，若要享有1.0%或1.2%的自住稅率，必須在2024年3月24日前設立房屋戶籍。記者陳正興／攝影

2024年7月起新北市將正式實施房屋稅差別稅率2.0新制，根據新規定，夫妻及未成年子女在全國持有3戶以內房屋者，若要享有1.0%或1.2%的自住稅率，須在今年3月24日前設立房屋戶籍，否則將被課徵3.2%至4.8%的非自住稅率，兩者稅率最大可相差四倍之多。

新北市稅捐處統計，目前有約4萬戶因應政策調整，遷移戶籍以符合自住稅率的標準。

新北市房屋稅籍中，共有住家用房屋約156萬戶，其中，原本依自住稅率課徵的戶數約141萬戶，經過設戶籍後，約122萬戶已經完成設籍，占比達86%，但經過稅捐處的調查與訪談，發現部分自住戶因各種因素未能設籍，主要原因包括單身、無其他直系親屬、子女就學、或領取補助等，這些都影響了民眾遷戶籍的意願。

新北市稅捐處副處長陳正輝表示，至2月為止，已有約4萬戶遷戶籍，為避免民眾對新政策不熟悉，財政部自去年以來進行大量宣導，並透過雙掛號信寄送給房屋所有權人，提醒民眾必須在期限內設立戶籍。

陳正輝指出，雖然已經有不少人遷戶籍，仍有一些民眾無法完成設籍，例如單身者又沒有直系親屬可以去設戶籍，就只能選其中一戶設戶籍。

對於未設籍之房屋，陳正輝指出，仍有其他辦法來保持低稅率。根據政策，即使未設籍，只要滿足排除計入非自住之12款條件之一可適用單一稅率，或房屋出租並且符合國稅局租金所得標準，也可向稅捐處申請，稅率最低1.5%，避免跳升至較高的稅率。

2024年7月起，新北市將正式實施房屋稅差別稅率2.0新制，根據新規定，夫妻及未成年子女在全國持有3戶以內房屋者，若要享有1.0%或1.2%的自住稅率，必須在2024年3月24日前設立房屋戶籍。記者陳正興／攝影
2024年7月起，新北市將正式實施房屋稅差別稅率2.0新制，根據新規定，夫妻及未成年子女在全國持有3戶以內房屋者，若要享有1.0%或1.2%的自住稅率，必須在2024年3月24日前設立房屋戶籍。記者陳正興／攝影
2024年7月起，新北市將正式實施房屋稅差別稅率2.0新制，根據新規定，夫妻及未成年子女在全國持有3戶以內房屋者，若要享有1.0%或1.2%的自住稅率，必須在2024年3月24日前設立房屋戶籍。記者陳正興／攝影
2024年7月起，新北市將正式實施房屋稅差別稅率2.0新制，根據新規定，夫妻及未成年子女在全國持有3戶以內房屋者，若要享有1.0%或1.2%的自住稅率，必須在2024年3月24日前設立房屋戶籍。記者陳正興／攝影

房屋稅 陳正輝

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