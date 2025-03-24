全國公益出租逾17.3萬戶、年增37.4% 專家：政府兩手段讓房東點頭

「囤房稅2.0」成公益出租人推手；據內政部不動產資訊平台資料，2023年全國房屋稅適用公益出租減徵戶數超過17.3萬戶、年增37.4%，和2018年政策甫上路首年的4.3萬戶相比，更是成長逾二倍。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，公益房東的增加，主要透過兩大手段，一為透過「租金補貼」讓房東自動轉為公益出租人。另外一個則是政府的「囤房稅」促使房東主動申報，減輕稅負。

張旭嵐指出，2017年初住宅法修正案上路，公益出租人正式法制化，並提供租稅優惠，此後政府也擴大辦理租金補貼，使公益房東數量逐年增加。

台灣房屋集團趨勢資深經理陳定中表示，現今包租公的報稅觀念越漸成熟，當公益房東不僅免於被查稅、追稅的擔憂，稅負上包括地價稅、綜所稅也享有稅賦優惠，房屋稅更可適用1.2%優惠稅率，比起囤房稅2.0非自住房屋的2%~4.8%精省許多，繼能賺租金還能省稅金。

陳定中指出，2023年底囤房稅2.0上路後，房東響應政策的情況更踴躍，預估後續公益出租房屋的戶數還會持續成長。