公益出租房屋破17萬戶！「這都」公益房屋數冠全台

囤房稅2.0成公益出租人推手？台灣房屋根據內政部不動產資訊平台資料，統計房屋稅公益出租減徵戶數，2023年全台有超過17.3萬戶房屋減徵，年增37.4%，和公益出租人上路後第一年的2018年4.3萬戶相比，更是成長逾二倍。

進一步觀察，公益出租房屋集中在六都，目前達14.6萬戶，占比逾八成。而各縣市當中，台中市的戶數將近4.3萬戶，居全台之冠，年增66.3%，也是六都之最。

而租金高昂的台北市，年增僅7%，公益出租房屋的成長速度為六都之末。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，公益房東的增加，主要透過兩大手段，一為透過「租金補貼」讓房東自動轉為公益出租人；另外一個則是「囤房稅」促使房東主動申報，減輕稅負。因此2017年初住宅法修正案上路，公益出租人正式法制化並提供租稅優惠，此後政府也擴大辦理租金補貼，使公益房東數量逐年增加。

台灣房屋集團趨勢資深經理陳定中表示，台中市公益出租房屋飆破4萬戶，一口氣超車新北市奪下全台之冠，主要是台中近年重劃區推案熱絡，新取得使照的住宅宅數，已連續五年拿下六都第一，市場供給多。

加上新房子的房屋評定現值較高，連帶影響房屋稅金，因此在節稅考量下，新屋屋主成為公益房東的意願也較高。

此外，台中的租金行情比雙北便宜，大多數的租賃套雅房，月租金都低於綜所稅的1.5萬元免稅額，因此房東成為公益出租人，所得全額免稅的機會大，也讓台中屋主成為公益房東的態度較其他都會積極。

張旭嵐指出，台北市的公益房屋成長速度不及其他都會，一來是台北市的新供給量長年就比其他五都還少，能釋出到租屋市場的住宅相對有限。

加上台北市的租金水位高，申請租金補貼的家庭成員每人月均所得上限為5.8萬，相對台北市一般家庭房型租金至少在2.8~3萬左右，幾乎占收入的一半，所以排富後，2023年租金補貼核准數戶僅5萬多戶，排名六都倒數第二，僅高於台南，因此要靠租金補貼催生公益房東的力道也有限。

且台北市的住宅屋齡多逾30年，老屋房屋稅基低，因此對部分台北市的房東而言，主動申報減稅的誘因也較薄弱。