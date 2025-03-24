台中18萬戶未設戶籍 迄今3成未辦理....錯過房屋稅率最高翻4倍

房屋稅差別稅率2.0新制7月1日上路，新制規定房屋稅開徵前，自住房屋須辦理戶籍登記，今天是戶籍登記大限，不少民眾到戶政所趕遷戶籍。台中市有18.5萬戶符合自住條件，但截自2月底，仍有3成尚未遷戶籍。

台中市地稅局指出，台中符合自住房屋約有82.2萬餘戶，但估計還有18.5萬戶沒設戶籍，地方稅務局為了避免民眾忽略，已從電腦資料庫篩選出自住房屋內無人設戶籍的民眾，陸續寄出通知書。

地稅局統計至2月28日，台中市18.5萬戶沒設戶籍，已有12.2萬戶、約66%符合自住條件者，完成辦理戶籍登記，3月24日是戶籍登記大限，近來不少民眾趕遷戶籍，數量可望再攀升。

地稅局指出，自住房屋除了「本人、配偶及未成年子女」限全國3戶、無出租或營業使用且供實際居住以外，還增加了需「本人、配偶或直系親屬」設有戶籍的新條件，才能適用自住用稅率1.2%。如果未設戶籍將被核定為非自住的房屋，將會依全國歸戶的總戶數按非自住住家的不同稅率級距課稅，最高稅率將課4.8%。

地稅局人員說，台中房屋出租比例高，有些房屋出租，不符合設籍條件，也有部分民眾不願遷戶籍，考慮其他補助權益。