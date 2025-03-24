快訊

曝曾遭曾國城「酒醉強吻」 陶晶瑩：不想再回想細節

華爾街日報：中共封鎖台灣可能步驟曝光 短期內更可能採取隔離施壓

普發現金法制化？主計長：原則上不支持 9月不可能發現金

今天就是自用住宅戶籍登記最後截止日！房屋稅率差四倍

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
符合自住條件的民眾可要趕緊申請自用稅率，幫自己減稅省荷包。圖／聯合報系資料照片
符合自住條件的民眾可要趕緊申請自用稅率，幫自己減稅省荷包。圖／聯合報系資料照片

房屋稅差別稅率2.0新制（下稱2.0新制）從2024年7月起實施，夫妻及未成年子女在全國持有三戶以內房屋者，須在3月24日前設立房屋戶籍，才能享1.0%或1.2%的自住稅率，否則將依3.2%至4.8%的非自住稅率課徵，與自住用稅率最大將相差四倍之多。

財稅局提醒，2.0新制旨在提高多屋、空置或未有效利用房屋的稅負，稅率由1.5%至3.6%調升為3.2%至4.8%，若在2024年6月30日前已適用自住稅率但尚未辦理戶籍登記者，須在今年3月24日前完成，以免喪失優惠。

囤房稅2.0上路後，戶籍設立在哪也是一大學問，財稅局解釋，因新成屋或是總樓層數愈高的房屋，評定現值較高，若再乘上高稅率，房屋稅額勢必更高，因此，同樣是自住房屋，建議可優先選擇現值較高的房屋來設立戶籍，以適用自住住家用房屋稅率，稅金就會比較節省。

同時，新制鼓勵將空置房屋釋出至租賃市場，財稅局指出，以下條件將可適用優惠稅率，包括房屋供公益出租人或社會住宅使用，稅率1.2%；房屋出租供住家使用且租賃所得達一般租金標準，稅率1.5%~2.4%；委託包租代管契約滿一年且符合租金標準者，適用1.5%的單一優惠稅率，並免計入非自住戶數。

財稅局提醒，出租房屋欲享優惠稅率，須於每期房屋稅開徵40日前，也就是3月22日前，因為今年剛好遇到假日，因此延後至3月24日前都能申請，民眾須檢附租賃契約申報，並於5月綜合所得稅申報時同步列報租金所得，方能適用相關優惠。

房屋稅

延伸閱讀

囤房稅嚇到房東了？ 公益出租大增兩倍破17萬戶

土地取得停車場證 享優稅

烏龍稅單15年內可退稅 多繳稅不只退錢還有這補償

台積電帶動新竹寶山發展…鄉長：鼓勵遷入戶籍 適用自住稅率

相關新聞

今天就是自用住宅戶籍登記最後截止日！房屋稅率差四倍

房屋稅差別稅率2.0新制（下稱2.0新制）從2024年7月起實施，夫妻及未成年子女在全國持有三戶以內房屋者，須在3月24...

房屋稅自住輕稅遷戶籍最後1天 桃園預估5萬件尚未辦理

房屋稅差別稅率2.0新制7月1日上路，新制規定房屋稅開徵前，自住房屋須辦理戶籍登記，今天3月24日是戶籍登記大限。近月各...

房東難入租屋市場 立委關注減免稅率

「若要為房東加入租金補貼或包租代管，要先確定房東真能減到稅！」綠委蘇巧慧24日質詢時表示，同時也要強化房客申請租屋補貼的保護與申訴…

苗縣房屋稅2.0新制今天設籍最後一天 錯過房屋稅率恐翻倍

房屋稅差別稅率2.0新制，5月1日開徵首次適用，今天是住家用住宅設立戶籍期限，稅率1%或1.2%，錯過會以非自住家用至少...

329檔預售屋稽查 盯五重點

329檔期將至，中央、地方政府持續加強預售屋稽查作業，緊盯市場動態，將鎖定五大重點，包括廣告不實、契約是否合規、銷售資訊...

預售屋違規率改善 去年降至44%

自2020年起，內政部與地方政府共發動八度預售屋聯合稽查，累計查核350件建案，共219件違規，並對其中136件開罰，罰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。