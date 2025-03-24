房屋稅自住輕稅遷戶籍最後1天 桃園預估5萬件尚未辦理

房屋稅差別稅率2.0新制7月1日上路，新制規定房屋稅開徵前，自住房屋須辦理戶籍登記，今天3月24日是戶籍登記大限。近月各地掀起遷戶籍熱潮，戶政事務所忙翻天，桃園市有11.3萬件符合自住條件，但預估還有5萬多件尚未遷戶籍，提醒民眾注意。

桃園市地方稅務局指出，房屋稅差別稅率2.0將從7月1日上路，若有適用優惠稅率，必須在房屋稅開徵40日（即3月22日）以前提出申報，才可以適用，由於3月22日為假日，申請期限順延至3月24日，今天就是最後大限。

地方稅務局進一步說明，自住房屋除無出租或營業，供本人、配偶或直系親屬實際居住，本人、配偶及未成年子女全國3戶以內外，還必須有本人、配偶或直系親屬於該屋辦竣戶籍登記，才能適用自住用稅率1.2%。如未如期設立戶籍，則無法適用自住用稅率，將按非自住的其他住家用稅率3.2%至4.8%課徵，稅額至少增加1.67倍以上。

桃園市地稅局房屋稅科今天指出，今年2月已針對未有戶籍的自住房屋寄發掛號輔導通知書，總共寄發10萬5426封給房屋所有權人，部分對象擁有2戶以上，因此若以房屋標的物計算，需要辦理戶籍登記的自住房屋有11萬3338件，近月不少民眾趕遷戶籍。

統計至3月20日，桃園市已有5萬1185件、約45.16％符合自住條件者完成辦理戶籍登記，預估截至今天中午約有近5成完成戶籍登記，但也就是說，桃園還有約5成符合資格者尚未辦理戶籍登記，數量約在5萬多件左右，最新數據尚待稍晚統計。

由於遷戶籍必須到房屋所在地的戶政事務所辦理，各地近來人口大遷徙，桃園市近月多個戶政事務所都湧入民眾將戶籍將往桃園，也帶動桃園市人口突破234萬人大關。

但仍有部分民眾不願將戶籍遷來桃園，享用較優惠的自住房屋稅率，地方稅務局人員觀察，遷戶籍攸關到許多補助權益，最近曾遇過民眾雖在桃園有房子，但仍堅持將戶籍落在金門，就是因為權衡稅金與補助福利等條件下，做出對自己最有利的選擇，這部分尊重民眾，稅務局仍會持續宣導新制內容，提醒民眾留意自身權益。