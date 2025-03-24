房東難入租屋市場 立委關注減免稅率

「若要為房東加入租金補貼或包租代管，要先確定房東真能減到稅！」綠委蘇巧慧24日質詢時表示，同時也要強化房客申請租屋補貼的保護與申訴；藍委張智倫則說，租金補貼減免稅率43%，比包租代管60%還低，恐形成一國兩制。但賦稅署副署長倪麗心回應，包租代管還有維護、加入其他服務等成本，所以減稅額較高。

增加房東加入動機

立法院內政委員會邀內政部長劉世芳等官員就「租賃住宅市場透明化之現況及展望」進行專題報告與備質詢。蘇巧慧認為，租賃市場透明化很重要，但也要兼顧交易自由下，不用強制全面公布，但有些地方還有改正空間，例如租屋補貼與包租代管在租屋市場主力的雙北，覆蓋率約5、6成，比其他地區7成還低。

對此，國土署長吳欣修解釋說，雙北大多是學生，但蘇巧慧認為，學生的租屋市場最應該有公開透明的資料。她也詢問官員，是否有「申請租屋補貼後減免的稅賦」與「房東被政府知曉有房子，所得增加後徵收的所得稅」進行比較？倪麗心回應沒有相關統計，蘇巧慧便指出，房東沒有覺得申報房子獲利，就不會加入租屋市場。

保障租客申請權利

因此她希望內政部與財政部合作，統計相關數據，同時也要統計「房東若不讓房客申請租屋補貼」的裁罰數據，有胡蘿蔔加上棒子，才能讓租屋市場更健全；國民黨立委張智倫則說，租金近年來上漲幅度高，政府雖然努力推出政策但效果有限，很多房東不讓房客報租屋補貼，他認為問題是在租金補貼與包租代管減稅額度有落差造成。

張智倫希望包租代管與租金補貼都可以減免60%稅額，但倪麗心回應說，包租代管的房東需要支付業者額外管理費用，還可能將房子用於特定用途，例如社區長照等，因此會比較優惠；張智倫另希望房客能協助在實價登錄進行租金登錄，地政司代理司長林家正則回應說，房客申報不見得正確，且牽涉個資問題，未來會用大數據調查租屋行情。

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