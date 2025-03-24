苗縣房屋稅2.0新制今天設籍最後一天 錯過房屋稅率恐翻倍

房屋稅差別稅率2.0新制，5月1日開徵首次適用，今天是住家用住宅設立戶籍期限，稅率1%或1.2%，錯過會以非自住家用至少2.6%稅率課徵，苗栗縣政府稅務局提醒民眾注意權益。

苗栗縣先前住家用房屋稅率，自住3戶以內1.2%，非自住1.5%，房屋稅2.0規定全國總歸戶，本人、配偶，及未成年子女僅持有1戶房屋，且房屋現值172萬2000元以下，無出租或營業，供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，享有單一自住優惠稅率1%；此外，超過房屋現值標準，及自住3戶內，按一般自住稅率1.2%課徵。

房屋稅2.0去年7月1日施行，今年5月1日開徵的房屋稅適用，房屋稅率設算是每年3月22日，今年適逢周六，因此延今天，縣政府稅務局指出， 全縣適用1%、1.2%住家用稅率，去年10月、今年1月兩度發函輔導，仍有不少尚未辦理戶籍登記，過了今天將依非自住住家用稅率，至少2.6%課徵，兩者相差1倍以上。

稅務局統計，去年房屋稅核定19萬7392件，查定稅額16億4987萬餘元，今年房屋稅2.0，全縣適用單一自住優惠稅率1%，7萬6826戶受惠，稅損約5500萬元，但差別稅率2.6%至4.8%，增加稅收約1億元，整體仍增加4500萬元。