新聞中的法律／企業列報呆帳損失 三個注意

隨著5月報稅季將至，企業辦理營所稅申報，有一項重要議題值得留意：呆帳損失。公司經營過程中，呆帳損失是無法避免的情況之一，尤其是當客戶無法支付欠款時，這筆債務可能會成為呆帳，稅務處理上須留意三大重點。

首先，須了解何謂呆帳損失，通常是指公司發現債務人無法償還欠款，這些欠款因此被視為無法回收損失，根據稅法規定，企業若要將這些呆帳損失列入損益，須滿足一定條件，且須按具體發生原因認列，所需證明文件、認列年度都有所不同。

依《所得稅法》規定，有兩種主要情境可認列呆帳損失，第一種，債務人因經濟困難而無法償還債務，進而進入重整、破產、逃匿、和解等法律程序，導致公司無法收回欠款，依稅法規定，這種情況下公司可認列呆帳損失。

第二種，公司對債務人債權已超過兩年，且公司已採取催收措施，但仍無法收回債務，這時該筆債權被認定為呆帳，並且可以依法進行損失的認列。

其次，根據不同呆帳損失原因，公司須準備相應合法證明文件，像是債務人逃匿或倒閉，須提供郵政事業無法送達的存證函，作為證明；債務人進行和解的情況，公司則須準備法院和解筆錄或裁定書，或者商會、工會和解筆錄。

若遇到公司破產宣告或重整，則須提供法院破產裁定書或重整裁定書；國外清算程序，則需有清算完結證明文件，且須經駐外使領館認證或證明。

若債權超過兩年仍無法收回，公司則須提供郵政事業送達存證函，因為拒收或債務人已故而退回的證明函，或者法院訴追證明，都可作為合法憑證。

第三，須注意呆帳損失認列年度，根據稅法規定，認列呆帳損失年度應根據具體情況而定。

舉例來說，如果債務人宣告破產或進行重整，公司應根據法院出具裁定書年份認列呆帳損失，例如，A公司在X1年度向法院申請破產，法院在當年出具裁定書，表示該公司已正式宣告破產，據稅法規定，A公司應在X1年度認列呆帳損失，而不是等到破產程序完成的X3年。

再舉一個例子，如果B公司是依照國外法令進行清算，並且在X1年度開始清算，完成清算則是在X3年度，而駐外使館的認證則是在X4年度完成，B公司應在X3年度認列呆帳損失，而不是等到駐外使館認證的X4年。

值得注意的是，國外法律程序可能比國內更為冗長，最快可能也需二到三年才能完成，慢者可能需時五到六年，意味著如果公司遇到這樣的情況，必須提前與律師討論，確定呆帳損失類型，並備妥相關證明文件，以免錯過正確認列年度。

公司在處理呆帳損失時，須根據損失具體原因來準備相應證明文件，且確保在正確年度認列損失，不同情況對應不同證明文件，認列年度也應依法律規定。

若涉及國外客戶，法律程序更為複雜，企業在處理這類呆帳時更應謹慎，避免因證明文件不足或認列年度錯誤而導致須補稅。

（勤業眾信稅務部資深會計師朱光輝口述，記者胡順惠採訪整理）