預售屋違規率改善 去年降至44%

自2020年起，內政部與地方政府共發動八度預售屋聯合稽查，累計查核350件建案，共219件違規，並對其中136件開罰，罰鍰總額超過4,751萬元。進一步觀察，建案違規率從2020年88%顯著下降至2024年的44%。

內政部為強化房市交易秩序，分別於2021年、2023年兩度修正《平均地權條例》，完善市場監管機制，包含強化實價登錄、禁止紅單及預售屋合約轉售、重罰炒房、建立檢舉獎金制度等。

據統計，2020年執行聯合稽查時，共查核44件建案，其中39件違規，違規率達88%，裁罰金額157萬元；2021年查核82案，違規率降至75%，裁罰金額達1,774萬元；2022年查核114案，違規率降至61%，裁罰金額2,388萬元。至於2023年及2024年，違規率已降至42%及44%，裁罰金額分別為270萬元與160萬元。