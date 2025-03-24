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329檔預售屋稽查 盯五重點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
預售屋示意圖。圖／AI生成
預售屋示意圖。圖／AI生成

329檔期將至，中央、地方政府持續加強預售屋稽查作業，緊盯市場動態，將鎖定五大重點，包括廣告不實、契約是否合規、銷售資訊是否完成備查、紅單是否存在不利消費者條款、是否涉及炒作等。

為保障消費者權益，2021年7月修正施行的《平均地權條例》明確規範，建商銷售預售屋或新建成屋時使用的購屋預約單（俗稱紅單），除應書面確定買賣價金及標的物外，不得約定保留簽約、轉售或其他不利買方條款，該規定已納入縣市政府預售屋稽查重點。

房市交易進入寒冬期，元月預售屋實價登錄年減67%，為近兩年單月新低。但針對329、928等推案高峰期，中央與地方政府不敢掉以輕心，持續強化查核機制。

據《平均地權條例》規定，業者若違反紅單銷售規定，縣市政府可按戶棟處15萬元以上、100萬元以下罰鍰；若涉及炒作，也就是透過不實資訊、虛偽交易等明顯影響交易秩序，可處100萬以上、5,000萬元罰鍰。

內政部表示，過往稽查案例顯示，紅單常見違規態樣包括，約定買方逾期未簽約或未補足定金時，建商可直接沒收買方定金；或是約定買方繳交斡旋金後，才可安排購買該房屋順位等，這些均屬不利買方違規行為。

地方政府也嚴陣以待，台北市地政局透露，將關注多項重點查核，包括預售屋銷售前是否已申報備查銷售資訊及買賣定型化契約；買賣契約是否符合應記載及不得記載事項；預售屋契約轉讓情形是否涉及違規；紅單是否符合法規。

預售屋廣告內容是否涉及不實；是否觸及《平均地權條例》所規定的不動產炒作行為；預售屋實價登錄資訊是否依規定申報；是否未領建照就銷售；樣品屋是否符合相關法規；預售屋轉讓所得稅、營業稅申報情形；代銷業者是否符合不動產經紀業務規範。

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