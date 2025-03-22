高雄男假裝裝潢騙減稅！遭國稅局識破下場出爐

房地合一稅制允許賣房時扣除修繕費用來減少應稅所得，但前提是要真的有修繕。高雄國稅局近期查獲一名賣房男子，謊稱裝潢花了150萬元，結果被抓包，不僅補繳67.5萬元稅款，還要被處以罰金。

國稅局指出，納稅人阿明（化名）於2023年向建設公司購入一間房屋，隔年轉手賣出，申報時以「修繕費用」名義扣除150萬元，並附上發票、估價單及工程契約，試圖降低稅負。

然而，稽徵人員審查時發現，該社區禁止陽台外推，但申報人卻列報相關修繕費用，引起懷疑，進一步調查後，經過比對建設公司及買方提供的房屋照片，確認交屋時屋況與原本完全相同，並無任何裝潢或修繕事實，因此認定為虛假申報，剔除該筆費用，並補徵稅額67.5萬元（150萬元 × 45%）。

國稅局提醒，房屋如有修繕或改良，應確實保留修繕合約、項目明細、合法發票及修繕前後照片，據實申報房地合一稅。

國稅局強調，如果虛報裝潢費用，甚至取具不實單據來降低稅負，一旦被查獲，不僅需補繳所漏稅款，還將依所得稅法處罰，得不償失。