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黃金免營業稅仍得開發票 國稅局籲銀樓別踩違規紅線
近年來黃金價格飆漲，許多民眾購買小金飾作為裝飾或小額投資。然而，高雄財政部提醒，黃金雖然免徵營業稅，但銀樓業者仍須依規定開立免稅統一發票，以免違規受罰。
根據《加值型及非加值型營業稅法》第8條第1項第30款規定，金條、金塊、金片、金幣及純金的金飾或飾金免徵營業稅，但加工費不在此限。因此，銀樓銷售金飾時，應依《統一發票使用辦法》第8條第2項規定，分別就實體黃金部分開立免稅統一發票，而加工費則須開應稅統一發票給買受人。
國稅局舉例，小美在甲銀樓購買一條金項鍊，當日黃金價值為新臺幣9萬6,192元，另支付加工費5,000元，甲銀樓應依規定開立9萬6,192元的免稅統一發票，以及5,000元的應稅統一發票予A君。
國稅局提醒，部分銀樓業者因誤認黃金免稅而未開立免稅統一發票，同時也疏漏開立加工費的應稅統一發票，此舉違反《營業稅法》第32條、第35條及《稅捐稽徵機關管理營利事業會計帳簿憑證辦法》第21條規定，將依《營業稅法》第51條第1項第3款及《稅捐稽徵法》第44條規定補稅並處罰款。
國稅局強調，銀樓業者應依金飾實際出售價格，確實開立應稅與免稅統一發票，避免受罰；消費者購買純金金飾時，應主動向店家索取統一發票，不僅保障自身權益，還能參與統一發票對獎，增添中獎機會。
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