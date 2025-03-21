倒數計時...自住房屋24日前未辦妥戶籍登記 房屋稅額將多1.67倍以上

去年7月1日上路的囤房稅2.0，針對全國僅持有1戶自住房屋且符合一定房屋現值條件者，提供1%優惠稅率，彰化縣約有13.8萬戶可適用，地方稅務局提醒，如未在3月24日前完成戶籍登記，否則改按非自住用稅率2.6%至4.8%課徵房屋稅，稅額會較自住用稅率課徵的房屋至少將多出1.67倍以上。

彰化縣地方稅務局表示，房屋稅條例修正條文自去年7月1日實施，將從今年5月1日開徵，新制規定本人、配偶及未成年子女在全國僅持有一戶房屋，供自住且房屋現值一定金額以下者，稅率由1.2%降為1%；彰化縣今年期房屋稅全國單一自住房屋現值一定金額為148萬7900元，已在去年12月12日公告，全縣約有13.8萬戶可適用全國單一自住稅率1%。

稅務局表示，符合全國單一自住房屋，無出租或營業情形，以及供本人、配偶或直系親屬實際居住，並在該屋辦竣戶籍登記，才可按1%稅率課徵房屋稅，如在今年3月24日前，仍未辦理戶籍登記者，將改按非自住用稅率2.6%至4.8%課徵房屋稅，稅額會較自住用稅率課徵的房屋至少相差1.67倍以上。