快訊

永豐金股利出爐超預期！每股配1.25元寫新高 小股東樂歪

中職／陳傑憲成「2億男」！ 坦言光靠季賽拿不到這紙合約

比照亞亞！移民署出手「要求限期離境」 廢止2網紅陸配居留許可

倒數計時...自住房屋24日前未辦妥戶籍登記 房屋稅額將多1.67倍以上

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
去年7月1日上路的囤房稅2.0，針對全國僅持有1戶自住房屋且符合一定房屋現值條件者，提供1%優惠稅率，彰化縣約有13.8萬戶可適用，如未在3月24日前完成戶籍登記，稅額至少相差1.67倍以上。本報資料照片
去年7月1日上路的囤房稅2.0，針對全國僅持有1戶自住房屋且符合一定房屋現值條件者，提供1%優惠稅率，彰化縣約有13.8萬戶可適用，如未在3月24日前完成戶籍登記，稅額至少相差1.67倍以上。本報資料照片

去年7月1日上路的囤房稅2.0，針對全國僅持有1戶自住房屋且符合一定房屋現值條件者，提供1%優惠稅率，彰化縣約有13.8萬戶可適用，地方稅務局提醒，如未在3月24日前完成戶籍登記，否則改按非自住用稅率2.6%至4.8%課徵房屋稅，稅額會較自住用稅率課徵的房屋至少將多出1.67倍以上。

彰化縣地方稅務局表示，房屋稅條例修正條文自去年7月1日實施，將從今年5月1日開徵，新制規定本人、配偶及未成年子女在全國僅持有一戶房屋，供自住且房屋現值一定金額以下者，稅率由1.2%降為1%；彰化縣今年期房屋稅全國單一自住房屋現值一定金額為148萬7900元，已在去年12月12日公告，全縣約有13.8萬戶可適用全國單一自住稅率1%。

稅務局表示，符合全國單一自住房屋，無出租或營業情形，以及供本人、配偶或直系親屬實際居住，並在該屋辦竣戶籍登記，才可按1%稅率課徵房屋稅，如在今年3月24日前，仍未辦理戶籍登記者，將改按非自住用稅率2.6%至4.8%課徵房屋稅，稅額會較自住用稅率課徵的房屋至少相差1.67倍以上。

稅務局提醒，戶籍遷移涉及農保資格、身心障礙者的使用牌照稅減免、地價稅自用住宅用地適用及土地增值稅自住用地重購退稅等權益，請在遷移戶籍時，一併列入考量，以維護自身權益。民眾如有疑問，可撥打稅務局免費服務電話0800-476969洽詢。

去年7月1日上路的囤房稅2.0，針對全國僅持有1戶自住房屋且符合一定房屋現值條件者，提供1%優惠稅率，彰化縣約有13.8萬戶可適用，如未在3月24日前完成戶籍登記，稅額至少相差1.67倍以上。本報資料照片
去年7月1日上路的囤房稅2.0，針對全國僅持有1戶自住房屋且符合一定房屋現值條件者，提供1%優惠稅率，彰化縣約有13.8萬戶可適用，如未在3月24日前完成戶籍登記，稅額至少相差1.67倍以上。本報資料照片

戶籍 房屋

延伸閱讀

影／彰化員林黃花風鈴木、蜀葵花季接棒上場 非假日都有人潮

彰化縣垃圾破袋稽查減量顯著 1800萬獎勵「減廢英雄」

不符農保資格農民大清查 彰化縣列冊1378人待查

彰化道路挖不停惹民怨 影響最大的台水管線趕年底完工

相關新聞

辦遺產繼承前必懂！他做錯選擇7百萬免稅額「被拋棄」

繼承人拋棄繼承可能會影響遺產稅扣除額，導致需繳納更多稅款，特別是在涉及身心障礙扣除額時，影響更為顯著。財政部高雄國稅局舉...

黃金免營業稅仍得開發票 國稅局籲銀樓別踩違規紅線

近年來黃金價格飆漲，許多民眾購買小金飾作為裝飾或小額投資。然而，高雄財政部提醒，黃金雖然免徵營業稅，但銀樓業者仍須依規定...

倒數計時...自住房屋24日前未辦妥戶籍登記 房屋稅額將多1.67倍以上

去年7月1日上路的囤房稅2.0，針對全國僅持有1戶自住房屋且符合一定房屋現值條件者，提供1%優惠稅率，彰化縣約有13.8...

台灣稽徵成本優於日本、馬國！財政部曝三大關鍵因素

據亞洲開發銀行（ADB）最新發布的統計，台灣2022年稽徵成本比率降至0.84%，近三年來下降0.28個百分點。財政部表...

關鍵原物料降稅 擬延至第2季

行政院將於下周二（25日）召開穩定物價小組會議，關鍵原物料稅負減徵措施原本實施至3月底，據了解，政府考量國內消費者物價指...

不動產仲介佣金 當心漏報

財政部台北國稅局提醒，個人從事不動產買賣仲介並收取佣金或酬勞，該收入屬於《所得稅法》規定的「執行業務所得」，應併入個人綜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。