辦遺產繼承前必懂！他做錯選擇7百萬免稅額「被拋棄」

繼承人拋棄繼承可能會影響遺產稅扣除額，導致需繳納更多稅款，特別是在涉及身心障礙扣除額時，影響更為顯著。財政部高雄國稅局舉例，同樣一筆遺產，若由兩名子女繼承，可扣除額為805萬元，但若兩人都放棄，全由孫子女繼承，扣除額則大幅縮減至112萬元，一個決定就損失近7百萬免稅額額度，千萬不可不慎。

國稅局官員表示，部分納稅人可能誤以為繼承人變更不會影響稅額，實際上，一旦拋棄繼承，扣除額減少，遺產稅負擔可能大幅上升，特別是涉及身心障礙扣除額時，原本能享有的減免額度將直接喪失，因此建議民眾在做決定前，務必詳細計算，審慎評估，以免影響自身權益。

依據《遺產及贈與稅法》，直系血親卑親屬（如子女）繼承遺產時，每人可從遺產總額中扣除56萬元，若繼承人未滿20歲，還可依未滿成年的年數，每年再加扣56萬元，此外，若繼承人為符合身心障礙者標準的重度以上身心障礙者或嚴重精神病人，還可再享有693萬元的額外扣除額。

然而，如果繼承人全部拋棄繼承，由孫子女承接遺產，扣除額則會受到限制，最多僅能按照原本繼承人可享有的扣除額計算，並且身心障礙扣除額也可能無法適用，導致課稅金額增加。

舉例來說，納稅人老張2025年去世，留下兩名成年兒子，其中一人符合身心障礙扣除資格，依照一般情況，兩名繼承人可合計扣除112萬元，並額外享有693萬元的身心障礙扣除額，總計可扣除805萬元，但若其中一名子女選擇拋棄繼承，則應繼承的遺產將轉給另一名子女，扣除額將縮減為749萬元。

若兩名子女皆放棄繼承，由孫子女繼承遺產，則遺產稅的扣除額將降至原本直系卑親屬的112萬元，並且原本身心障礙者可適用的693萬元扣除額將完全喪失，損失近7百萬免稅額額度瞬間不見，遺產稅負擔大幅提高，可能要多繳稅。