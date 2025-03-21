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台灣稽徵成本優於日本、馬國！財政部曝三大關鍵因素

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
我國稽徵成本在亞太地區中屬於中段班。聯合報系資料照片
我國稽徵成本在亞太地區中屬於中段班。聯合報系資料照片

據亞洲開發銀行（ADB）最新發布的統計，台灣2022年稽徵成本比率降至0.84%，近三年來下降0.28個百分點。財政部表示，數據顯示政府在提升稅務行政效率方面成效卓越，表現優於日本（0.99%）及馬來西亞（1.78%），在亞太主要國家中排名中段班。

不同國家的稽徵成本受到稅制、經濟環境、稅收結構及稅務人力配置等因素影響。根據ADB數據，2022年亞太國家中，馬來西亞的稽徵成本比率最高，達1.78%，其次為日本0.99%、台灣0.84%，而中國大陸（0.77%）、新加坡（0.72%）略低於台灣，此外，由於泰國（0.68%）及印尼（0.41%）的稅務人員服務公民數較多，因此稽徵成本相對較低。

財政部統計處分析，觀察2019年至2022年的變化，亞太各國隨著疫情後經濟復甦，稅收成長帶動稽徵成本普遍下降，台灣這幾年上市櫃公司獲利提升、國內消費動能增強，使稅收表現亮眼，進而帶動稽徵成本下降。

為進一步降低稽徵成本，各國政府積極導入AI、資料科學、數位認證等創新科技來提升稅務行政效率。ADB列出9項關鍵技術，統計處指出，台灣在2022年已導入其中8項，技術應用程度與日本、新加坡、澳洲相當，顯示數位化進程穩健發展。

這些技術應用的成果，明顯反映在電子申報的高普及率，目前台灣公司所得稅、個人所得稅及加值稅的電子申報率均超過96%，顯示企業與民眾已高度習慣使用數位報稅系統。

相較之下，亞太主要國家如南韓、新加坡、馬來西亞、澳洲也已達幾乎全面電子申報，但日本個人所得稅電子申報率僅約67%，仍有提升空間。

統計處說，台灣能在亞太區維持較低的稽徵成本，主要歸功於數位化改革、行政效率提升與稅收穩健成長，未來財政部將持續優化數位稅務服務，運用更多智慧科技降低行政成本，提供更便捷、快速的報稅體驗，同時維持國際競爭力。

所得稅 日本 財政部 馬來西亞

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