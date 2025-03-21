聽新聞
0:00 / 0:00
發票金額開錯 三次內免罰
南區國稅局表示，營業人開立錯誤金額發票時別慌，可準備申請書，並在其中詳列發票種類、字軌號碼、正確銷售金額及該發票存根聯影本，主動向所在地國稅局報備，每年三次以內可免罰。
近期有營業人緊急向國稅局求助，因新進店員不熟悉收銀機操作，將一張原本應開立100元發票誤登為10,000元，發現錯誤時，顧客已離開，不知該如何補救。
南區國稅局解釋，營業人可準備申請書，並在其中詳列發票種類、字軌號碼、正確銷售金額及該發票存根聯影本，主動向所在地國稅局報備。
依規定，只要營業人在未被檢舉或稽徵機關未開始調查前，主動向稽徵機關更正並報備，可免處罰，但每年只有三次容錯機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言