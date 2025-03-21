發票金額開錯 三次內免罰

南區國稅局表示，營業人開立錯誤金額發票時別慌，可準備申請書，並在其中詳列發票種類、字軌號碼、正確銷售金額及該發票存根聯影本，主動向所在地國稅局報備，每年三次以內可免罰。

近期有營業人緊急向國稅局求助，因新進店員不熟悉收銀機操作，將一張原本應開立100元發票誤登為10,000元，發現錯誤時，顧客已離開，不知該如何補救。

南區國稅局解釋，營業人可準備申請書，並在其中詳列發票種類、字軌號碼、正確銷售金額及該發票存根聯影本，主動向所在地國稅局報備。

依規定，只要營業人在未被檢舉或稽徵機關未開始調查前，主動向稽徵機關更正並報備，可免處罰，但每年只有三次容錯機會。