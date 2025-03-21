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網紅課稅指引 兩月內公告

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

愈來愈多人從事網紅，不過網紅獲利模式多元，涉及課稅問題複雜，財政部去年表示，將訂定網紅課稅問答指引，卻遲遲只聞樓梯響，財政部長莊翠雲昨（20）日表示，會儘速在兩個月內完成公告。

莊翠雲昨日赴立法院財政委員會業務報告，立委關切網紅課稅議題，莊翠雲回應，賦稅署已積極努力，目前已完成初稿，會在兩個月內完成公告，並加速進行。

根據財政部去年的委外研究報告，網紅獲利模式大致可歸納為八大類，包括：「平台廣告分潤」、「付費訂閱」、「販售周邊商品」、「通告活動」、「廣告鏈結點擊獎金」、「廣告業配」、「平台支薪及直播打賞」及「電商導購及直播帶貨」。

所得類型界定對於課稅適用規則相當重要，甚至影響扣繳率，研究報告初步歸類不同網紅收入類型，其中，平台廣告分潤與付費訂閱可能屬「權利金所得」，販售周邊商品則應視為「營利所得」；若參與通告活動，則可能依主導權歸屬，區分為「薪資所得」或「其他所得」；至於廣告鏈結點擊獎金收入，則歸類為「其他所得」。

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