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不動產仲介佣金 當心漏報

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
不動產示意圖。 聯合報系資料照
不動產示意圖。 聯合報系資料照

財政部台北國稅局提醒，個人從事不動產買賣仲介並收取佣金或酬勞，該收入屬於《所得稅法》規定的「執行業務所得」，應併入個人綜合所得總額，依法辦理綜合所得稅申報，若未依規定申報，可能面臨補稅與罰鍰。

台北國稅局說明，個人居間仲介不動產買賣時，依市場交易習慣，可能會向買方或賣方收取仲介報酬，這筆收入應視為執行業務所得，需扣除必要費用後計入當年度綜合所得總額，並依法辦理結算申報。

國稅局解釋，若納稅人無法提供相關必要費用證明文件，可依財政部訂定「執行業務者費用標準」，以固定比例計算必要費用，目前一般經紀人標準費用率為20%。

舉例來說，阿花2021年間出售一筆不動產，成交總價為8,000萬元，交易過程中，她支付2%佣金給介紹人阿德，即160萬元，阿德收到佣金後，在當年度申報綜所稅時卻未如實申報該筆收入。

經國稅局查獲後，阿德因未能提供相關費用憑證，國稅局依規定，以其佣金收入160萬元的20%計算必要費用，金額為32萬元，核定其執行業務所得為128萬元，並依法補徵稅款，並處以罰款。

國稅局 所得稅 財政部

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