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關鍵原物料降稅 擬延至第2季

經濟日報／ 記者余弦妙胡順惠／台北報導
政府考量國內消費者物價指數（CPI）雖有下降，但國際情勢仍不穩定，關鍵原物料減稅措施將朝再延一季方向討論，可望延至6月底。(路透)
政府考量國內消費者物價指數（CPI）雖有下降，但國際情勢仍不穩定，關鍵原物料減稅措施將朝再延一季方向討論，可望延至6月底。(路透)

行政院將於下周二（25日）召開穩定物價小組會議，關鍵原物料稅負減徵措施原本實施至3月底，據了解，政府考量國內消費者物價指數（CPI）雖有下降，但國際情勢仍不穩定，關鍵原物料減稅措施將朝再延一季方向討論，可望延至6月底。

關鍵原物料減稅措施3月底到期，財政部長莊翠雲昨日在立法院財委會表示，行政院預計25日召開物價穩定小組會議，屆時會討論是否延長。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

據了解，此次仍將續朝延長降稅方向討論，將是第15波降稅。行政院穩定物價小組去年底拍板延長至今年第1季時表示，若今年第1季國際農工原料價格趨緩、國內物價持續趨穩，且未來展望穩定，即可據以研議不再延長。

然而，自美國總統川普上任以來不斷祭出關稅戰，對未來經濟情勢發展增添變數；此外下周五（28日）將召開今年首場電價審議委員會，因台電今年度撥補千億預算遭刪，外界推估為使台電營運成本獲得緩解，調漲電價恐勢在必行。

根據主計總處統計，2月CPI年增率1.58%，為近四年最低；扣除蔬果、能源後的核心CPI漲幅0.98%，則是逾四年新低；不過累計前二月物價平均漲幅2.12%，仍突破2%的通膨警戒線。

由於不確定因素仍多，據了解，下周二召開穩定物價小組會議時，也會將這些原因列入討論重點，不再是單純以物價指數判斷。

目前減徵項目包括，進口黃豆、小麥、玉米營業稅、小麥進口關稅等免徵；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半；汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半。據財政部先前所推估，以往減徵措施執行後，每一季減稅利益約96億元。

行政院為穩定物價，在2021年祭出關鍵原物料降稅措施，屆期後持續延長實施，至今已是第14波延長，期限至今年3月底，行政院穩定物價小組會議預計下周二開會，可望啟動第15波減徵措施，延長實施至今年第2季。

原物料 消費者物價指數 減徵

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