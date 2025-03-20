房屋稅新制5月開徵 竹市稅務局鼓勵多屋族出租享輕稅

房屋稅差別稅率2.0今年5月首次開徵，非自住住家用房屋將由原先的縣市歸戶改採全國歸戶，並依持有應稅戶數按差別稅率全數累進課徵。新竹市稅務局提醒若將房屋出租，或成為公益出租人，或投入社會住宅市場，可按照較輕的稅率課徵。

新竹市代理市長邱臣遠指出，房屋稅2.0透過加重空閒置房屋稅率為2.6%至4.8%，擴大公益出租人及社會住宅適用1.2%優惠稅率的差距。此外，對於出租房屋的稅率也減輕為1.5%至2.4%，鼓勵房屋所有人將房屋釋出至租賃市場，也可以成為公益出租人或投入社會住宅市場，照顧更多租屋家庭。

新竹市稅務局表示，住家用房屋分為自住用和非自住用，房屋有效利用出租及繼承共有房屋有效利用困難，可適用較優惠稅率。非自住住家用房屋只要出租申報租賃所得達當地一般租金標準，或繼承共有房屋，4戶以內每戶1.5%，5至6戶每戶2.0%，7戶以上每戶2.4%。其他未作有效利用多屋族，課以較高稅率，1戶為2.6%；2至4戶每戶3.2%；5至6戶每戶3.8%；7戶以上每戶4.8%。公益出租人及社會住宅（包租代管）維持稅率1.2%。

稅務局說明，出租申報租賃所得達當地一般租金標準之住家用房屋，可適用較優惠稅率（1.5%至2.4%），與未作有效利用的房屋稅率（2.6%至4.8%）相較，最大相差3倍之多。如將房屋投入社會住宅市場（包租代管）或成為公益出租人，還享有「租金所得稅」、「房屋稅」與「地價稅」等3稅減免。多屋族如想減輕房屋稅稅負，可規畫將空閒置房屋出租，當個愛心房東或聰明的包租公。