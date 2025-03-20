企業稅負變動大！勤業眾信解析日本2025年稅改三大重點

日本政府因應國際局勢變化，於2024年12月27日公布《2025年稅制改革綱要》，計畫強化國防能力的相關稅制，並落實全球最低稅負制度。此外，企業所得稅方面，延長特定中小企業的優惠稅率期限，促進地方經濟發展，並針對建築及設備投資提供稅額扣除，以提高企業投資意願。勤業眾信稅務部會計師婁朧允表示，此次稅改旨在提升經濟韌性，企業應提前評估相關影響，善用租稅優惠來優化財務規劃。

為確保國防能力，日本政府決定從2026年4月1日起開徵「防衛特別法人稅」，稅率為4%。此稅參考1990年代波斯灣戰爭時的法人臨時特別稅制度，適用對象為所有需繳納法人稅的企業，包括無法人格的社團與信託機構。課稅基礎為公司法人稅扣除基本免稅額（每年500萬日圓）後的金額，預計讓企業實質有效稅率提高約0.84%至0.9%。

日本稅改也進一步落實2021年10月由約140個國家同意的「全球最低稅負制度」。該制度包含兩大支柱，全球利潤分配稅制（第一支柱）及全球反稅基侵蝕規則（第二支柱）。

勤業眾信指出，自2024年4月起，日本已實施「所得涵蓋原則（IIR）」，2025年稅改將進一步修訂計算方式，並自2026年4月1日起施行「徵稅不足支出原則（UTPR）」與「合格境內最低補充稅制（QDMTT）」。當跨國企業集團的某些地區有效稅率低於15%時，日本政府可依新制徵收補充稅款，確保企業符合最低稅負標準，企業應密切關注這些規範的最新變動，以確保合規。

為提升產業競爭力，日本政府持續推動數位轉型、碳中和及國內策略性生產等租稅優惠。其中，碳稅方面，2025年修訂後的碳中和稅收抵減規定企業需提升碳生產率（即營業利益、人事成本、設備折舊費與二氧化碳排放量的比值）。中小企業碳生產率需達17%，可享14%稅收抵免或50%合格資產加速折舊；其他企業碳生產率門檻則為15%。

此外，日本政府也大力扶持半導體產業。根據日本經濟產業省統計，2022年至2024年7月間，特定半導體生產設施設備的最高補助金額已達1兆6千億日圓。由於這些優惠措施需提出業務計畫並通過審核，建議跨國企業透過專業顧問獲取最新資訊，或使用「Japan Incentive Insights」網站掌握即時動態。