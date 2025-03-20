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網紅課稅規範指引將出爐 財政部：兩個月內完成公告

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
立法院財政委員會邀請財政部長莊翠雲。記者邱德祥／攝影
立法院財政委員會邀請財政部長莊翠雲。記者邱德祥／攝影

近年來，「網紅」已成為最受年輕世代追捧的新興行業，隨著影響力擴大，其獲利模式多元，涉及的課稅問題備受關注，財政部去年曾表示，將參考新加坡做法，訂定網紅課稅問答指引。立委關切指引進度，財政部長莊翠雲回應，儘速在兩個月內完成公告。

財政部長莊翠雲20日赴立法院財政委員會進行業務報告，針對立委關切的網紅課稅議題，她表示，賦稅署已經積極努力，目前已完成初稿，會在兩個月內完成公告，並會盡速加快。

根據財政部去年的委託研究報告，網紅的獲利模式大致可歸納為八大類，包括：「平台廣告分潤」、「付費訂閱」、「販售周邊商品」、「通告活動」、「廣告鏈結點擊獎金」、「廣告業配」、「平台支薪及直播打賞」及「電商導購及直播帶貨」。

所得類型的界定對於課稅適用規則相當重要，甚至影響扣繳率，研究報告初步歸類不同網紅收入類型，其中，平台廣告分潤與付費訂閱可能屬於「權利金所得」，販售周邊商品則應視為「營利所得」；若參與通告活動，則可能依主導權歸屬，區分為「薪資所得」或「其他所得」；至於廣告鏈結點擊獎金收入，則歸類為「其他所得」。

財政部表示，將依據研究報告結果，制定清晰的課稅指引，並透過問答集方式提供網紅族群參考，以確保其合法納稅義務。

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