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稅務委員會將在半年內召開？財政部長回應了

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部長莊翠雲。記者邱德祥／攝影
財政部長莊翠雲。記者邱德祥／攝影

民眾黨立委黃珊珊在立法院財政委員會質詢時強調，台灣在美國川普政府上台後，面臨許多經濟挑戰，尤其是在對等關稅問題上，若美國對台灣商品徵收高額關稅，台灣必須對等徵稅，這不僅限於半導體領域，其他產業也可能受到影響，詢問財政部是否已針對美國進口的主要商品進行盤點，並確認相關影響。財政部長莊翠雲表示，已進行盤點，並將相關資料提供給相關部門進行後續分析。

黃珊珊進一步提出，汽車進口關稅對台灣影響甚大，例如，一輛價值100萬元的美國進口車，將徵收50萬元的關稅，稅負高達50%，然而，台灣出口至美國的汽車卻只需徵收2.5%的稅率，她質疑財政部是否已經針對這些不平衡的稅負做出具體應對措施，並要求政府在面對川普政府對台的關稅政策時，應加強溝通與協調。莊翠雲回應，目前財政部並未直接參與此類溝通，但行政院已針對相關議題進行討論與檢討。

黃珊珊指出，台灣自過去三次賦稅改革以來，大概每20年都會召開一次檢討會議，距離上次會議至今已經經過18年，隨著國際局勢及社會變遷，現行的稅制已顯得不再完全適應現況，尤其是針對碳稅、所得稅超徵等議題，政府應該在半年內重新召開稅務委員會進行全面檢討。對此，莊翠雲表示，稅制的調整本來就應該與時俱進，過去在2018年就進行過大幅的所得稅改革，未來也將繼續研議必要的改革措施。

黃珊珊最後強調，面對日益複雜的國際貿易環境，台灣必須加強對美關稅政策的應對，並全面檢討稅制的可行性與必要性，確保台灣經濟在全球競爭中不會落後。

美國 財政部 關稅

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