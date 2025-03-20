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金管會：推動 OIU 租稅優惠 確實有助於業者提升整體效益

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院會20日通過金管會擬具「國際金融業務條例」第22條之16修正草案，主要針對國際保險業務分公司(OIU)經營國際保險業務免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及免予扣繳所得稅之實施期間，延長至2035年12月31日止。

金管會指出，為擴大我國保險業者商機，增進我國保險市場競爭力，在自由化、國際化與前瞻性的核心理念下，國際金融業務條例已在2015年2月4日開放保險業在境內設立國際保險業務分公司(OIU)，並給予十年的租稅優惠，但此租稅優惠已於今年2月5日屆滿。

金管會表示，為配合推動我國成為亞洲資產管理中心的重要政策，並擴大我國保險業國際市場的經營，提升國際保險業務銷售保險商品的競爭力，將延長租稅優惠期限至2035年12月31日止。

對於與此次修正後的效益，金管會說，將可提供保險業者持續進行商品研發誘因，以利OIU保險商品的多元化，提高保戶購買商品意願。

至於過去的租稅優惠的效益，金管會保險局副局長陳清源補充，OIU的業務真正開始是從2016年開始，截至2024年整體保費業務量來看，2017年至2019年間是最高峰，當時的保費收入都有2億多美元，但後來碰上疫情，2020年至2023年整體人員流動受到限制，確實當時業務量有受到影響變低。

不過，陳清源也說，如果從整體營運效果來看，實際上對公司都是有正面的影響，因此希望藉由這樣的租稅優惠，配合政府政策要打造亞洲資產管理中心，結合OIU、OBU、OSU的業務推動，共同擴大我國資產管理業務發展，加深我國金融市場國際化程度。

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