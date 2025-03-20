轟財部都沒發現稅收漏洞！藍委：赴美工作比留台更優惠

立法院財政委員會今日討論國際租稅議題，國民黨立委賴士葆針對台灣企業海外所得課稅、雙重課稅問題以及美台租稅協定進度提出質詢，並質疑政府應加快協商進程，以保障台灣企業與高收入專業人士的權益。

賴士葆首先詢問，台積電（2330）在日本熊本的工廠是否為獨立公司，對此財政部長莊翠雲回應，該廠屬於台積電的子公司，因此其營利事業所得稅（營所稅）需依合併報表申報，賺取的盈餘仍須匯回台灣並依法課稅。

賴士葆進一步指出，若台灣科技業高階工程師年薪達新台幣1,000萬元，在美國可享有750萬元免稅額，僅需對剩餘250萬元繳納所得稅；然而，同樣薪資水準的竹科員工卻需對全額1,000萬元繳稅，對比之下顯示台美稅制存在顯著落差。

賦稅署長宋秀玲解釋，若台積電員工在美國提供勞務，其所得將被視為美國來源收入，依法須在美國繳稅。她強調，美國的稅負不見得比台灣低，且是否適用海外所得稅，取決於該員工的稅務居住身份。若為美國稅務居民，則不受台灣最低稅負制（AMT）影響，若仍為台灣稅務居民，則匯回所得仍須繳納相關稅款。

賴士葆進一步質疑，即便取得美國綠卡，個人仍為台灣人，除非轉換為美國公民，否則仍應受台灣稅制規範。他擔憂，部分高收入者可透過規劃，使匯回所得適用750萬元免稅額，造成稅收流失，並批評財政部未能妥善應對此問題。

針對台美租稅協定（避免雙重課稅協議），賴士葆指出，政府早於兩年前即承諾積極推動，但至今仍躺在美國國會未獲通過，他回顧，2022年9月至10月期間，政府原本樂觀看待協議進展，卻至今（2025年3月）仍無進展，質疑政府協商效率。

對此，莊翠雲回應，財政部與美國財政部持續進行技術性討論，但美國國會審議涉及內部政治因素，進度並不由台灣單方面決定。她強調，無論在各種國際場合，政府皆不斷提醒美方此議題，外交部也積極與美國國會溝通，但最終時程仍取決於美方審議進度。

賴士葆提到，美國前總統川普近期再度推動「川普2.0」關稅政策，恐使全球貿易環境更加不確定。他進一步提及，川普曾公開表示，台積電在美國的投資金額並非1,000億美元，而是高達2,000億美元，且美國部分州政府官員積極來台邀請供應鏈企業赴美設廠，試圖打造「台積電城」。

賴士葆憂心，若台美租稅問題未能儘快解決，將影響台灣企業的投資決策，甚至影響產業競爭力，要求財政部應更積極與美方協調。對此，莊翠雲表示，政府認同租稅協定對企業營運的重要性，並承諾將持續透過各種管道向美方施壓，以爭取最佳時機促成協議。