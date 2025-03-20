反對「還稅於民」說法！綠委：是否應退最多稅給台積電

民進黨立委吳秉叡20日在立院財政委員會中質詢時強調，租稅法治主義原則下，政府的每一筆稅收皆需依法徵收，不應有「超徵」的概念。財政部長莊翠雲也表示，所有稅款皆是依法課徵，並無超收情形。

吳秉叡指出，部分人士將政府財政盈餘解讀為「超徵」，並主張「還稅於民」，這樣的說法並不精確，若真要「還稅」，應該按照實際納稅比例返還，而非全民普發，否則這已不屬於稅收返還，而是另一種政策性發放，若以稅收貢獻來計算，應該獲得最多退稅的應是台積電（2330），而非全民均分，更遑論未成年孩童亦享有發放。

吳秉叡表示，立法院有審議預算的權力，但無權自行提出增加預算的提案，2023年度政府曾經普發現金，但目前不採取相同措施，主要是因應時空環境的變化，行政機關需綜合考量經濟發展與財政狀況後決定，若政府要透過特別預算加速經濟發展，應是行政院就國家需求依法送交立法院審議，否則可能涉及違憲問題，但現在大法官人數不足，也難以判定是否違憲。

此外，他回顧歷屆政府財政狀況，指出馬政府時期舉債上限曾高達38%至40.6%，而近年財政狀況改善，舉債占GDP比例已降至25.8%，他批評部分論述是「先有立場再發言」，並形容這種做法為「先射箭再畫靶」。

在談及國際經貿時，吳秉叡提到美國前總統川普曾推動「對等關稅」政策，認為此舉對台灣較為有利。他解釋，台灣長期受到中國大陸政治因素影響，導致無法參與多項國際貿易協定，進一步影響本土製造業競爭力。他指出，過去台灣廠商大量外移中國大陸，導致國內製造業面臨關稅成本較高的困境。

吳秉叡舉例，美國宣布對中國大陸鋼鐵課徵25%關稅後，中鋼（2002）股價應聲大漲，反映出台灣本已承受相同稅率，該政策在公平競爭的基礎下，反而提升台灣的競爭力。

吳秉叡最後強調，財政政策應依據社會需求及法治精神推動，而非單憑政治考量，馬政府及蔡政府皆曾針對特定時機普發現金，但決策應回歸行政機關的專業研判，而非以偏概全，台灣需要憲法來確保財政運作的合理性，避免違憲爭議，也確保經濟發展能在法制框架下穩健推動。