大宗物資降稅是否延長？財長莊翠雲：政院25日開會討論
政府針對進口黃豆、小麥、玉米等大宗物資減稅措施將於3月底屆期，財政部長莊翠雲表示，行政院穩定物價小組將於下周二（25日）開會，屆時將討論是否延長相關租稅減免措施。屆時如果再度決定延長，將是第15波大宗物資減徵措施。
行政院去年12月中決議，考量國內物價受颱風致災遞延效應影響、國內外食費、食物類等漲幅仍高，決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至今年3月底。
立法院財政委員會今日邀請財長莊翠雲業務報告，民進黨立委郭國文質詢表示，政府針對黃小玉等大宗物資的減稅措施將於3月底屆期，政府是否延長相關措施？莊翠雲說，政院穩定物價小組會在25日開會，討論是否延長。
目前政府針對大宗物資租稅減免的範圍包括免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅；免徵小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半；汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半。
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