進口產品 可預審貨物稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

隨市場上新型產品不斷推出，單靠產品名稱或外觀往往難以判斷是否應課徵貨物稅，為避免爭議，財政部關務署副署長蘇淑貞建議，進口廠商若對進口貨物是否屬應稅範圍有疑問，可事先向海關申請「預先審核」，確保進口流程順利。

蘇淑貞表示，貨物稅課徵範圍涵蓋七大類產品，包括橡膠輪胎、水泥、飲料品、平板玻璃、油氣類、電器類及車輛類。為讓業者更方便判斷，財政部提供「預先審核」機制，業者可在貨物進口前填寫申請書，並檢附相關型錄、操作說明及圖樣等文件，向各地海關申請預先審核。此外財政部也在「稅務入口網」設立專區，提供申請書下載及過去核復案例查詢，方便業者參考。

蘇淑貞舉例，如超低溫冷凍櫃用途特殊，非一般家用冰箱，不屬貨物稅課徵範圍；貨物稅「電器類」涵蓋九種產品，進口時應留意是否需繳納貨物稅。

海關 財政部 貨物稅

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