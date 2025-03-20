免評聘外籍看護 備妥配套

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
立法院去年底三讀通過80歲以上長者免巴氏量表評估，即可聘請外籍看護。聯合報系資料照
立法院去年底三讀通過80歲以上長者免巴氏量表評估，即可聘請外籍看護。聯合報系資料照

立法院去年底三讀通過80歲以上長者免巴氏量表評估，即可聘請外籍看護勞動部長洪申翰昨 （19）日表示，勞動部規畫以「雙軌分流」為配套，至少要六個月以上才能完成。換言之，將力拚7月底前上路。

立法院社福衛環委員會昨日邀請勞動部業務報告。國民黨立委陳菁徽質詢時指出，立法院已於去年底三讀通過《就業服務法》修法，開放80歲以上長者免評可申請外籍看護，總統府也已在1月20日公告，該措施何時上路？

洪申翰表示，因這項措施對重症家庭衝擊，令人擔憂，現移工已有「棄重擇輕」現象，勞動部規劃配套就是保障重症家庭權益，設計雙軌流程。此外地方長照中心也要增加人力，必須招募人力、訓練；此外，須與主要四個移工來源國協商增加來台移工人數。

洪申翰提到，開放80歲以上長者免評可申請外籍看護工，約有53萬名長者取得聘雇資格，估將增加10萬名移工。

勞動部勞動力發展署管理組長蘇裕國表示，未來申請程序不變，第一關必須在照管中心取得聘僱資格，但照管中心以後將先分成重症、一般兩類符合資格申請者，照管中心推介本國籍照顧服務員仍不足者，下一步才會遞件到勞動部審查外籍看護召募許可，再到外國選工、申請簽證進來台灣，而勞動部審查召募許可時，將優先審查重症申請者。

蘇裕國另提及，勞動部在3月底前，會再找衛福部開會討論相關配套措施，希望能力拚7月底前上路。

勞動部 外籍看護 移工

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