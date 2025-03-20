網紅平台收入 別開錯發票

網紅經濟當道，不少企業開始透過YouTube等平台推廣業務，若因此取得收入，公司記得留意發票開立方式。國稅局指出，交易對象若為企業，即B2B交易，應開立三聯式發票；若交易對象為自然人（B2C），則開立二聯式發票。

近來有公司向國稅局詢問，透過YouTube頻道推廣業務，並收到廣告分潤，想確認發票該如何處理。國稅局回應，是開立二聯式或三聯式發票，須依分潤來源對象性質而定。

圖／經濟日報提供

國稅局指出，依《加值型及非加值型營業稅法》第6條規定，凡以營利為目的事業，或是外國企業透過網路銷售電子勞務給台灣境內自然人，皆屬於「營業人」，營業人銷售貨物或勞務時，應按規定時限開立統一發票。

進一步來看，《統一發票使用辦法》第7條指出，三聯式發票適用於營業人對營業人（B2B）交易，第一聯為存根聯，第二聯為買受人可扣抵稅額的扣抵聯，第三聯則作為記帳憑證；二聯式發票則適用於營業人對非營業人（B2C）交易，第一聯為存根聯，第二聯為買受人收執聯。因此企業應依交易對象身分正確開立發票。

舉例來說，公司若收到YouTube平台廣告分潤，因YouTube為企業性質，因此應開立三聯式發票給平台；若有另一家國內廠商透過頻道業配合作，公司也應開立三聯式發票給廠商，這些皆屬B2B交易，應開立三聯式發票。

至於一般民眾透過YouTube的「超級留言」或「會員贊助」功能贊助頻道，是否須開立發票給民眾？國稅局解釋，須依個案認定。若贊助行為沒有對價關係，可能較偏向贈與稅範疇，由贈與人計入當年贈與額度；若企業提供特定回饋，如限定內容觀看權、專屬會員福利等，則可能涉及銷售電子勞務，就可能需要開立二聯式發票。

國稅局提醒，網紅經濟屬於新興行業，各種樣態、合約細節，都可能影響稅務認定，國稅局仍須依個案來判斷，公司若無法確認，可檢附相關資料，向國稅局諮詢，以確保合規。

國稅局強調，隨數位經濟發展，線上交易及數位內容創作者收入來源日趨多元，無論是企業或個人經營YouTube頻道，都應關注相關稅務問題，以免誤踩稅法紅線。