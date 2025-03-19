遺囑對不動產繼承影響大 律師建議這三類人預立

有無遺囑對不動產繼承影響大，律師表示，建議三類人預立遺囑，分別為70歲以上民眾、高風險行業從業者、高資產持有者，而最簡便的立遺囑方式，就是自書遺囑。

信義房屋法制室執行協理劉韋德指出，若無遺囑，且繼承者無法針對遺產達成協議，法律預設繼承方式為共同共有，繼承者將以潛在比例方式辦理繼承，若未來想變賣資產，處分管理恐面臨困難。

劉韋德說，若有配偶及一個兒子但無遺囑，名下有兩棟房子，依法應等比例分配遺產，兩人分別將同時擁有兩棟房子各半持分；若預立遺囑，按被繼承人生前意願分配，也就是遺產的「指定分割」，第一棟房子給配偶、第二棟房子給孩子，兩人可憑遺囑各自至地政事務所辦理登記獨立產權移轉，時間與管理上皆方便許多。

劉韋德說，現行遺產稅法第15條規定，生前兩年的贈與，是被納入遺產稅計算當中的，但若規劃時間較長遠，例如三年、四年、五年前安排，則不計入，因此若要合法節稅，可提早規劃，另外，雖兩年前的贈與將課徵遺產稅，但已贈與的持分無需被重新分配。

劉韋德指出，自書遺囑用紙筆親筆書寫後簽名並押日期，即有法律效益。他表示，這三類人應提早立遺囑，70歲以上高齡民眾，因為高齡者死亡風險較其他年齡層更高；高風險行業從業者也面臨較高性命威脅，如警察、軍人、海巡人員等；高資產持有者則因遺產組成複雜，且有高機率釀成家庭遺產糾紛。