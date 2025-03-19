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遇天災房子賣不掉別怕！ 財政部曝囤房稅持有期認定新規

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部。圖／聯合報系資料照片
財政部。圖／聯合報系資料照片

房屋稅差別稅率2.0新制（俗稱「囤房稅2.0」）中，起造人持有的待銷售房屋，持有的年數越長，所適用的稅率越高，但考量到持有期間若發生不可抗力事件，可能導致起造人稅負增加，為保障其納稅權益，財政部今日發布解釋令，可將這段特殊期間從持有年數中扣除。

財政部表示，囤房稅2.0針對起造人持有的待銷售房屋，將依照持有年數適用不同的稅率，法定稅率從2%至4.8%，持有期間越長稅率越高，如果在持有期間內發生不可抗力的狀況，確實會影響房屋銷售進度，致延長持有期間，造成稅負增加。

因此，財政部對此頒布新的解釋令，從2025年起，起造人持有的待銷售房屋，其房屋年數計算將從課稅月開始，直到每年6月的最後一個月，並根據地方政府的規定稅率徵收房屋稅，如果房屋建造完成但持有未滿1年，則當期房屋稅將根據持有的月份適用不同的稅率，若起造人將該房屋移轉，且在3月1日到6月30日之間完成所有權登記，則根據持有期間計算房屋稅。

此外，若起造人因不可抗力因素，像是地震、風災、水災等因素，無法銷售房屋，並經過主管機關核准，則該不可抗力期間可從持有年數中扣除。財政部提醒，這些不可抗力情況必須在發生後30日內提出申報，若因特殊原因無法在此期間申報，則應在事由消除後10日內補辦申報。

財政部解釋，頒布新的規範將有助於確保2.0新制的公平執行，並避免未來可能的爭議。

舉例來說，起造人持有待銷售房屋A屋，從2024年8月起課房屋稅，2025年期持有房屋年數為12分之11年，計算期間為2024年8月至2025年6月，1年以內，該年期房屋稅適用稅率2%。

假設不巧在2025年1月5日至2025年6月30日發生不可抗力事由，計算期間共6個月，這段時間可從持有房屋年數中扣除，扣除後A屋2025年期持有房屋年數為12分之5年，1年以內適用稅率仍為2%，可降低起造人稅務負擔。

囤房稅 房屋稅 財政部

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