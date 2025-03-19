診所稅金減有助掛號費不漲價？低於150元 九成可列計成本

報稅季節將至，最近物價飆漲，但健保成長有限抑制診所收入，讓經營者苦不堪言。醫師公會全聯會經立委王正旭、賴惠員等與財政部協調，今年報稅時，診所掛號費超過150元者，掛號費收入80%可列計成本；低於150元，則九成可列計成本，且診所藥事服務費與調劑收入比社區藥局，其中94%可列入成本。

掛號費為診所行政費用，一定比率可視為經營成本，報稅時不計入收入。財政部日前訂定「113年度執行業務者費用標準」，執行業務者依核定收入總額，依標準計算必要費用，西醫診所掛號費超過150元，掛號費80%列為成本；150元以下者，掛號費90％可列成本。

醫師公會全國聯合會理事長周慶明指出，依目前掛號費收入的78％列為診所經營成本，這已是民國92年訂定，距今22年，但物價成長快速，電價、廢棄物處理費都飆升，物價指數成長超過3成，基本工資漲幅達7成，診所經營成本不斷墊高， 卻未反映於財政部執行業務者費用標準。

另一方面，診所收入受健保給付影響大。周慶明說，健保高度控管，健保成立30年，許多支付標準不動如山，例如心電圖給付一直是150點，檢驗檢查等診療費沒有增加，導致收入沒有成長。再者，健保總額成本費用追不上醫療費用成長，導致點值長期只有0.9、0.8元，診所收入長期受到抑制。

為真實反映診所經營成本，財政部同意今年報稅時拉高診所成本計算比重，周慶明表示，若以掛號費100元為例，原先成本為78元，收入22元；調整後，掛號費低於150元，成本以90%計算，即掛號費100元，成本90元，需要報稅的收入為10元。收入計算減少，讓報稅金額降低，幫助診所節流，也不增加民眾看病負擔。

去年衛福部打開掛號費上限，醫療院所調整掛號費不再需要主管機關同意，周慶明表示，掛號費為診所行政費用，但收取金額多寡也牽涉診所所在位置的城鄉發展，調高掛號費多為都會區，因此本次以150元為分界，掛號費超過150元，成本以八成計。

醫師公會全聯會常務理事黃振國指出，本次調整也引導診所思考掛號費的調整，目前掛號費160至180元的診所，考慮成本計算，可能讓掛號費調整為150元以下，爭取掛號費90％可列為經營成本。

另外，社區藥局藥事服務費成本為收入的94％，但過去診所的藥事服務費比照掛號費為78%。周慶明說，本次將診所藥事服務費與掛號費分開計算，提高到藥局相同，同為94%。周慶明指出，此次調整適用於今年報稅，物價上漲， 盼減少診所稅務負擔。