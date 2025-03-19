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店員誤把100元發票打成一萬元 國稅局曝一招能解還免罰

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
誤開發票金額別慌，主動報備可免罰。圖／AI生成
誤開發票金額別慌，主動報備可免罰。圖／AI生成

近期有營業人緊急向國稅局求助，表示由於新進店員不熟悉收銀機操作，將一張原本應該開立100元的發票誤登為10,000元，發現錯誤時，顧客已經離開，不知道該如何補救。針對此情況，南區國稅局指出，只要準備好四項資料並主動報備，且每年不超過三次，即可避免處罰。

南區國稅局解釋，營業人可準備申請書，並在其中詳列發票種類、字軌號碼、正確銷售金額及該發票存根聯影本，然後主動向所在地的國稅局報備，營業人可在申報該期營業稅時，根據實際交易金額繳納稅款。

依照《統一發票使用辦法》規定，若營業人在開立統一發票時發現有錯誤，應將原發票收回並作廢，再重新開立正確的發票交給顧客，然而，實際操作中，許多營業人往往因無法聯絡顧客而無法收回錯誤發票。

在這種情況下，只要營業人在未被檢舉或稽徵機關未開始調查前，主動向稽徵機關更正並報備，且依實際交易金額申報，即可免予處罰，但要特別注意的是，每年只有三次容錯機會，超過次數則無法適用免罰規定。

國稅局強調，若營業人未依規定正確記載統一發票上的應行事項，根據《加值型及非加值型營業稅法》規定，將按發票所載銷售額處以1%的罰鍰，金額不得少於1,500元，亦不得超過15,000元。

國稅局 營業稅 統一發票

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