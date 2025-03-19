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烏龍稅單15年內可退稅 多繳稅不只退錢還有這補償

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
屏東財稅局表示，《稅捐稽徵法》規定，若因政府機關錯誤導致多繳稅款（俗稱烏龍稅單），退稅申請期限可延長至15年。 聯合報系資料照
屏東財稅局表示，《稅捐稽徵法》規定，若因政府機關錯誤導致多繳稅款（俗稱烏龍稅單），退稅申請期限可延長至15年。 聯合報系資料照

屏東財稅局表示，《稅捐稽徵法》規定，若因政府機關錯誤導致多繳稅款（俗稱烏龍稅單），退稅申請期限可延長至15年。但須注意，若在15年內未行使此權利，退稅請求權將失效，屆時無法再申請退還。

稅捐稽徵法規定，若納稅人因適用法令錯誤、事實認定有誤、計算錯誤或其他原因導致多繳稅款，可自繳納日起十年內，提出具體證明申請退稅；但若是政府出錯導致多課稅，請求權時效延長至15年。

財稅局表示，符合退稅條件款項，依法應加計利息，政府將依當年度1月1日郵政儲金1年期定存固定利率計算，按日累計並與退稅款一併退還，讓納稅人不僅能取回多繳款項，還能獲得相應利息補償。

財稅局表示，若納稅人若溢繳稅款，將主動辦理退稅，並透過掛號郵寄退稅支票，然而部分民眾因錯過收信時間，未及時至郵局領取，導致支票無法送達，為保障納稅人權益，財稅局將另行寄發「退稅支票未送達通知單」，提醒民眾尚有退稅款待領取。

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